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Грузия примет участие в популяризации Транскаспийского транспортного коридора
Грузия примет участие в популяризации Транскаспийского транспортного коридора
В рабочей встрече приняла участия делегация "Грузинской железной дороги" во главе с гендиректором Давидом Перадзе 11.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-11T15:24+0400
2022-05-11T15:24+0400
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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. План мероприятий по популяризации и повышению доверия к Среднему коридору (Middle Corridor), а также обслуживанию новых транзитных грузов в 2022 году был утвержден в ходе рабочей встречи в Анкаре, сообщает пресс-служба "Грузинской железной дороги" (ГЖД).В рабочей встрече приняла участия делегация "Грузинской железной дороги" во главе с генеральным директором Давидом Перадзе.Встречу открыл министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, заявив, что в связи с геополитической ситуацией в мире потребность в Среднем коридоре, соединяющем Китай и Европу, достаточно велика.Министр призвал участников ТМТМ работать скоординированно, и выразил полную поддержку со стороны Турции для беспрепятственного обслуживания растущих объемов.Для развития Транскаспийского коридора будет создано СП >>>Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
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экономика, новости, грузия, давид перадзе, турция, казахстан, азербайджан, грузинская железная дорога, международная ассоциация транскаспийского международного транспортного маршрута
Грузия примет участие в популяризации Транскаспийского транспортного коридора
15:24 11.05.2022 (обновлено: 15:30 11.05.2022)
В рабочей встрече приняла участия делегация "Грузинской железной дороги" во главе с гендиректором Давидом Перадзе
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. План мероприятий по популяризации и повышению доверия к Среднему коридору (Middle Corridor), а также обслуживанию новых транзитных грузов в 2022 году был утвержден в ходе рабочей встречи в Анкаре, сообщает пресс-служба "Грузинской железной дороги" (ГЖД).
На встрече руководители железнодорожных и судоходных компаний Грузии, Турции, Казахстана и Азербайджана обсудили возможности Транскаспийского международного транзитного маршрута (ТМТМ).
В рабочей встрече приняла участия делегация "Грузинской железной дороги" во главе с генеральным директором Давидом Перадзе.
Встречу открыл министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу, заявив, что в связи с геополитической ситуацией в мире потребность в Среднем коридоре, соединяющем Китай и Европу, достаточно велика.
Министр призвал участников ТМТМ работать скоординированно, и выразил полную поддержку со стороны Турции для беспрепятственного обслуживания растущих объемов.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.