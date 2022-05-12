https://sputnik-georgia.ru/20220512/abastumanskoy-observatorii-ispolnilos-90-let-266607522.html

Абастуманской обсерватории исполнилось 90 лет

Абастуманской обсерватории исполнилось 90 лет

Улучшенная инфраструктура и современная среда позволят ученым более активно участвовать как в региональных, так и в международных грантовых конкурсах 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T19:14+0400

2022-05-12T19:14+0400

2022-05-12T19:14+0400

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министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Астрофизическая Абастуманская обсерватория, расположенная на юге Грузии, отмечает юбилей - 90 лет со дня основания.Обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году, по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас.При поддержке министерства образования и науки Грузии в Национальной астрофизической обсерватории им. Евгения Харадзе реализуется ряд инфраструктурных и научных проектов для поддержки учреждения и развития астрофизики, в том числе ремонт здания и обновление научно-исследовательской базы, заявила замминистра образования и науки Нуну Мицкевич в ходе выступления на юбилее обсерватории.К юбилею в обновленном пространстве обсерватории была организована выставка плакатов, изображающих научную деятельность. Ученые выступили с докладами об астрономо-астрофизических событиях, а студенты университетов-партнеров обсерватории представили публике свои изобретения.По информации Минобразования, мероприятия проходили в гибридном формате, что позволило грузинским ученым, работающим за рубежом, участвовать во встречах. В юбилейном мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления и высших учебных заведений, студенты и школьники.В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари >>Основная часть работ по восстановлению Национальной астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе и канатной дороги, построенной в 1982 году, завершилась в 2020 году.К этому времени отремонтированы главный корпус обсерватории и центральный телескоп AZT-11, выставочные и рабочие помещения, библиотека. Ведутся работы по улучшению инфраструктуры и оснащению здания. Идет процесс установки на базе обсерватории нового современного телескопа, который по своему оснащению будет лучшим в регионе.Всего на развитие инфраструктуры обсерватории правительство Грузии выделило 10 миллионов лари.Обсерватория в Абастумани обретает новые функции >>В 2022 году масштабы научно-исследовательского учреждения расширились - к обсерватории добавился тбилисский офис, соответствующий современным стандартам.В офисе в столице есть кабинеты имен основателей Абастуманской обсерватории, академика Евгения Харадзе и академика Джумбера Ломинадзе, где молодежь, помимо знакомства с научным наследием академиков, также имеют возможность участвовать в научно-исследовательских семинарах и встречах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, министерство образования и науки грузии