Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210912/na-vosstanovlenie-abastumanskoy-observatorii-pravitelstvo-gruzii-vydelit-10-mln-lari-259531556.html
На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
Одна из старейших на постсоветском пространстве Абастуманская астрофизическая обсерватория основана в 1932 году 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T17:59+0400
2021-09-12T17:59+0400
экономика
новости
грузия
правительство грузии
абастумани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24620/66/246206677_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_9c6fc839c091e4dd17db2cdb99e95711.jpg
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит 10 миллионов лари (более 3,2 млн долларов США) для завершение восстановительных работ в Абастуманской обсерватории, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший астрофизическую обсерваторию имени Евгения Харадзе.Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас. Обсерватория в Абастумани обретает новые функции&gt;&gt;В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.Основная часть работ по восстановлению Национальной астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе и канатной дороги, построенной в 1982 году, завершилась в 2020 году.Министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе проинформировали главу правительства о проектах, которые планируется реализовать в обсерватории.Михаил Чхенкели отметил, что в ближайшее время при обсерватории будет создан Международный наблюдательный совет, который выведет обсерваторию на новый этап развития и поможет занять место на международной арене.По словам министра регионального развития и инфраструктуры, как только будет готов проект, начнется ремонт центрального телескопа обсерватории и цифрового музея.Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживается Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315 108 232 лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49 528 948 лари (более 15 млн долларов) уже завершены.Читайте также:В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации винаНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФПрограмма "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесуПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20180903/Observatoriju-v-Abastumani-otremontirujut-a-ustarevshie-teleskopy-ostanutsja-241936727.html
абастумани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24620/66/246206677_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_268222c360b9890bd26b015033244ea9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, правительство грузии, абастумани

На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари

17:59 12.09.2021
62
© Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство нового здания обсерватории в Абастумани
Строительство нового здания обсерватории в Абастумани - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Одна из старейших на постсоветском пространстве Абастуманская астрофизическая обсерватория основана в 1932 году
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит 10 миллионов лари (более 3,2 млн долларов США) для завершение восстановительных работ в Абастуманской обсерватории, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший астрофизическую обсерваторию имени Евгения Харадзе.
Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас.
Обсерватория в Абастумани обретает новые функции>>
В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.
Основная часть работ по восстановлению Национальной астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе и канатной дороги, построенной в 1982 году, завершилась в 2020 году.
Министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе проинформировали главу правительства о проектах, которые планируется реализовать в обсерватории.
Астрофизическая обсерватория в Абастумани - Sputnik Грузия, 1920, 03.09.2018
Обсерваторию в Абастумани отремонтируют, а устаревшие телескопы останутся
3 сентября 2018, 16:28
526
Михаил Чхенкели отметил, что в ближайшее время при обсерватории будет создан Международный наблюдательный совет, который выведет обсерваторию на новый этап развития и поможет занять место на международной арене.
По словам министра регионального развития и инфраструктуры, как только будет готов проект, начнется ремонт центрального телескопа обсерватории и цифрового музея.
Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживается Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315 108 232 лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49 528 948 лари (более 15 млн долларов) уже завершены.

Читайте также:

В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина
На что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФ
Программа "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесу
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:59На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
17:23Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?
16:58Хрущевки в Тбилиси будут снесены – обещает Каха Каладзе
16:40Вопреки всему: газопровод "Северный поток – 2" полностью готов - видео
16:27Грузинский вор в законе скончался в российской тюрьме
15:28К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения
14:54Точный прогноз погоды в Батуми на предстоящую неделю
14:29Захватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме
13:48Пробки и пассажиропоток: бешенный трафик в Ереване – видео
13:22Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится
13:20 Автомобили будущего: международный автосалон в Мюнхене - фото
12:59Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
12:37В Испании скончалась солистка поп-дуэта Baccara
12:09Сильный ветер на западе Грузии сорвал крыши с десятка домов
11:41COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:32В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm
10:58Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838
10:32Ртвели-2021 в Кахети входит в активную фазу
09:01Швейцарская шоколадная компания вложила миллионы в создание плантаций фундука в Грузии
ВчераНа склоне Вашлиджвари в Тбилиси снова появились трещины