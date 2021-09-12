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На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
Одна из старейших на постсоветском пространстве Абастуманская астрофизическая обсерватория основана в 1932 году 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T17:59+0400
2021-09-12T17:59+0400
2021-09-12T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит 10 миллионов лари (более 3,2 млн долларов США) для завершение восстановительных работ в Абастуманской обсерватории, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший астрофизическую обсерваторию имени Евгения Харадзе.Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас. Обсерватория в Абастумани обретает новые функции>>В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.Основная часть работ по восстановлению Национальной астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе и канатной дороги, построенной в 1982 году, завершилась в 2020 году.Министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе проинформировали главу правительства о проектах, которые планируется реализовать в обсерватории.Михаил Чхенкели отметил, что в ближайшее время при обсерватории будет создан Международный наблюдательный совет, который выведет обсерваторию на новый этап развития и поможет занять место на международной арене.По словам министра регионального развития и инфраструктуры, как только будет готов проект, начнется ремонт центрального телескопа обсерватории и цифрового музея.Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживается Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315 108 232 лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49 528 948 лари (более 15 млн долларов) уже завершены.Читайте также:В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации винаНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФПрограмма "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесуПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, правительство грузии, абастумани
На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари
Одна из старейших на постсоветском пространстве Абастуманская астрофизическая обсерватория основана в 1932 году
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит 10 миллионов лари (более 3,2 млн долларов США) для завершение восстановительных работ в Абастуманской обсерватории, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший астрофизическую обсерваторию имени Евгения Харадзе.
Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас.
В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.
Основная часть работ по восстановлению Национальной астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе и канатной дороги, построенной в 1982 году, завершилась в 2020 году.
Министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе проинформировали главу правительства о проектах, которые планируется реализовать в обсерватории.
Михаил Чхенкели отметил, что в ближайшее время при обсерватории будет создан Международный наблюдательный совет, который выведет обсерваторию на новый этап развития и поможет занять место на международной арене.
По словам министра регионального развития и инфраструктуры, как только будет готов проект, начнется ремонт центрального телескопа обсерватории и цифрового музея.
Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживается Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315 108 232 лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49 528 948 лари (более 15 млн долларов) уже завершены.
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