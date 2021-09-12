https://sputnik-georgia.ru/20210912/na-vosstanovlenie-abastumanskoy-observatorii-pravitelstvo-gruzii-vydelit-10-mln-lari-259531556.html

На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари

На восстановление Абастуманской обсерватории правительство Грузии выделит 10 млн лари

Одна из старейших на постсоветском пространстве Абастуманская астрофизическая обсерватория основана в 1932 году 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T17:59+0400

2021-09-12T17:59+0400

2021-09-12T17:59+0400

экономика

новости

грузия

правительство грузии

абастумани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24620/66/246206677_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_9c6fc839c091e4dd17db2cdb99e95711.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правительство Грузии выделит 10 миллионов лари (более 3,2 млн долларов США) для завершение восстановительных работ в Абастуманской обсерватории, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, посетивший астрофизическую обсерваторию имени Евгения Харадзе.Абастуманская обсерватория была первой горной астрофизической обсерваторией в Советском Союзе. Она основана почти век назад, в 1932 году по инициативе академика Евгения Харадзе, имя которого она носит сейчас. Обсерватория в Абастумани обретает новые функции>>В октябре 2019 года Астрофизическая обсерватория в Абастумани перешла в подчинение Минобразования Грузии. До этого момента объект курировал Тбилисский государственный университет Ильи.Основная часть работ по восстановлению Национальной астрофизической обсерватории имени Евгения Харадзе и канатной дороги, построенной в 1982 году, завершилась в 2020 году.Министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе проинформировали главу правительства о проектах, которые планируется реализовать в обсерватории.Михаил Чхенкели отметил, что в ближайшее время при обсерватории будет создан Международный наблюдательный совет, который выведет обсерваторию на новый этап развития и поможет занять место на международной арене.По словам министра регионального развития и инфраструктуры, как только будет готов проект, начнется ремонт центрального телескопа обсерватории и цифрового музея.Проект обновления города-курорта Абастумани (регион Самцхе-Джавахети) поддерживается Всемирный банк. На развитие инфраструктуры Абастумани в общей сложности будет потрачено 315 108 232 лари (около 100 млн долларов). Отсюда работы на 49 528 948 лари (более 15 млн долларов) уже завершены.Читайте также:В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации винаНа что Грузия потратит "легкие деньги" от МВФПрограмма "Производи в Грузии" расширяется: как государство поможет бизнесуПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20180903/Observatoriju-v-Abastumani-otremontirujut-a-ustarevshie-teleskopy-ostanutsja-241936727.html

абастумани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, правительство грузии, абастумани