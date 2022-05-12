https://sputnik-georgia.ru/20220512/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-266607917.html

Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио

Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио

Для продвижения в рейтинге грузину необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T19:46+0400

2022-05-12T19:46+0400

2022-05-12T19:46+0400

грузия

новости

спорт

леван горгадзе

сумо

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/11/250627940_0:13:2541:1442_1920x0_80_0_0_589b96cd90990b266e88049921e3ee68.jpg

ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую победу на летнем турнире Нацу басё на арене Кокугикан в Токио.В пятый день турнира он одолел девятого маэгасиру Востока Котосёхо, вытолкнув его за пределы арены.Несмотря на победу, у Тотиносина пока отрицательный баланс - три черных и два белых шара.Завтра противником Тотиносина будет 11-й маэгасира Запада Тиёсёма.Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке >>Леван Горгадзе встретил летний турнир с титулом девятого маэгасиры Запада, и для продвижения в рейтинге ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.Лидером после пяти дней выступлений стал 35-летний болгарин Даниел Иванов, выступающий под именем Аоияма. Одиннадцатый маэгасира Востока пока не проиграл ни одного поединка.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.

япония

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония