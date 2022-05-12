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Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио
Для продвижения в рейтинге грузину необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T19:46+0400
2022-05-12T19:46+0400
2022-05-12T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую победу на летнем турнире Нацу басё на арене Кокугикан в Токио.В пятый день турнира он одолел девятого маэгасиру Востока Котосёхо, вытолкнув его за пределы арены.Несмотря на победу, у Тотиносина пока отрицательный баланс - три черных и два белых шара.Завтра противником Тотиносина будет 11-й маэгасира Запада Тиёсёма.Грузинский сумоист одержал очередную победу на турнире в Осаке >>Леван Горгадзе встретил летний турнир с титулом девятого маэгасиры Запада, и для продвижения в рейтинге ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.Лидером после пяти дней выступлений стал 35-летний болгарин Даниел Иванов, выступающий под именем Аоияма. Одиннадцатый маэгасира Востока пока не проиграл ни одного поединка.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, сумо, япония
Грузинский сумоист одержал вторую победу на турнире в Токио
Для продвижения в рейтинге грузину необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую победу на летнем турнире Нацу басё на арене Кокугикан в Токио.
В пятый день турнира он одолел девятого маэгасиру Востока Котосёхо, вытолкнув его за пределы арены.
Несмотря на победу, у Тотиносина пока отрицательный баланс - три черных и два белых шара.
Завтра противником Тотиносина будет 11-й маэгасира Запада Тиёсёма.
Леван Горгадзе встретил летний турнир с титулом девятого маэгасиры Запада, и для продвижения в рейтинге ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.
Лидером после пяти дней выступлений стал 35-летний болгарин Даниел Иванов, выступающий под именем Аоияма. Одиннадцатый маэгасира Востока пока не проиграл ни одного поединка.
Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.