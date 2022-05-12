https://sputnik-georgia.ru/20220512/mat-saakashvili-lecheniya-v-klinike-vivamedi-nedostatochno-266610854.html

Мать Саакашвили: лечения в клинике "Вивамеди" недостаточно

Мать Саакашвили: лечения в клинике "Вивамеди" недостаточно

Состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в Горийском госпитале, заявила его мать 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T23:12+0400

2022-05-12T23:12+0400

2022-05-12T23:12+0400

грузия

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политика

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. Утром в четверг осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, леченияПо ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в Горийском госпитале.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Саакашвили перевезли из тюрьмы в клинику "Вивамеди" >>По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили