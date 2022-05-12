https://sputnik-georgia.ru/20220512/mat-saakashvili-lecheniya-v-klinike-vivamedi-nedostatochno-266610854.html
Мать Саакашвили: лечения в клинике "Вивамеди" недостаточно
Мать Саакашвили: лечения в клинике "Вивамеди" недостаточно
Состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в Горийском госпитале, заявила его мать 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T23:12+0400
2022-05-12T23:12+0400
2022-05-12T23:12+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252546073_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_a7602d2857f68aca0bfdabf705ce0b74.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу. Утром в четверг осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, леченияПо ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в Горийском госпитале.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.Саакашвили перевезли из тюрьмы в клинику "Вивамеди" >>По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/0a/252546073_65:0:1122:793_1920x0_80_0_0_0e33d5dcb78db661f666fddf3cd8464d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Мать Саакашвили: лечения в клинике "Вивамеди" недостаточно
Состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в Горийском госпитале, заявила его мать
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания продолжает настаивать на отправке своего сына на лечение за границу.
Утром в четверг осужденного экс-президента Грузии этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения
"Сколько он останется в клинике, не знаю, но я знаю, что его надо увезти из страны, так как ни наблюдение, ни анализы, ни обследование не достаточны, так как ему нужно интенсивное лечение, чтобы его спасти", - сказала Аласания на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в Горийском госпитале.
Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.
В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств.
По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.