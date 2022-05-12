https://sputnik-georgia.ru/20220512/saakashvili-perevezli-iz-tyurmy-v-kliniku-vivamedi-266591051.html

Саакашвили перевезли из тюрьмы в клинику "Вивамеди"

Саакашвили перевезли из тюрьмы в клинику "Вивамеди"

Саакашвили за время отбывания наказания второй раз вывезли из тюрьмы в больницу 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T11:02+0400

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2022-05-12T11:17+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в тбилисский медицинский центр "Вивамеди", который обслуживает пенитенциарную систему, для проведения обследования и при необходимости лечения, сообщает ТВ "Мтавари архи".У здания клиники усилены меры охраны, территория у входа обведена полицейской лентой. Близкие, соратники и сторонники Саакашвили еще вчера вечером ожидали его перевода, но, как оказалось, они напрасно провели много часов у клиники в ожидании экс-президента. С вечера в медцентре велись подготовительные работы. Предложение о переводе Саакашвили в гражданскую клинику во вторник озвучил министр юстиции Рати Брегадзе. Саакашвили согласился, но при условии обеспечения визитов членов семьи, врачей из центра "Эмпатия", депутатов и адвокатов, а также постоянного пребывания с ним матери.Незадолго до этапирования с матерью экс-президента Гиули Аласания связалось руководство "Вивамеди" и назначило встречу. Прибыв на место, Аласания сделала небольшой комментарий для СМИ. По ее словам, клиника хорошая, но в повестке дня все же стоит вопрос о предоставлении Саакашвили возможности лечения за рубежом.Адвокаты, члены семьи и сам Саакашвили в один голос заявляли, что его не лечат должным образом в пенитенциарном учреждении и что он находится на грани жизни и смерти, поэтому экс-президенту необходимо лечение за границей.Парламента Грузии не касается вопрос освобождения Саакашвили на поруки – депутат>>В свою очередь, министерство юстиции не раз заявляло, что Саакашвили сам усложняет свое положение, так как отказывается от части назначенных ему лекарств. Саакашвили за время отбывания наказания второй раз вывезли из тюрьмы в больницу. Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года.На 39 день голодовки, 8 ноября 2021 года, Саакашвили госпитализировали в глданскую тюремную больницу в Тбилиси, а 19 ноября - в военный госпиталь в город Гори. Только после этого он прекратил голодовку.По словам врачей группы экспертов при Народном защитнике, в настоящее время у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Минюст призвал Саакашвили согласиться на лечение в клинике>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиняемых в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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