https://sputnik-georgia.ru/20220512/mezhdunarodnye-analitiki-razoshlis-vo-mnenii-po-prognozam-urovnya-dobychi-nefti-v-rossii-266608870.html

Международные аналитики разошлись во мнении по прогнозам уровня добычи нефти в России

Международные аналитики разошлись во мнении по прогнозам уровня добычи нефти в России

Россия должна иметь возможность перенаправить часть экспорта в Азию, хотя этому может помешать запрет ЕС на морские перевозки, считает Fitch 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T20:20+0400

2022-05-12T20:20+0400

2022-05-12T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Предлагаемое Евросоюзом эмбарго на нефть из России будет поддерживать мировые цены на повышенном уровне, но в краткосрочной перспективе, до адаптации нефтедобычи и маршрутов её транспортировки к новым условиям, считает международное рейтинговое агентство Fitch.Ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила на брифинге, что работа над шестым пакетом санкций против России в ЕС продолжается на уровне постпредов союза, стороны пытаются найти решения для стран, которые могут пострадать от нефтяного эмбарго.Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают снижаться более чем на 1% в рамках коррекции. В частности, днем стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,25%, до 106,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,1%, до 104,559 доллара.Прогноз стоимости нефти Аналитики Fitch считают, что предлагаемое ЕС эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов будет удерживать цены на повышенном уровне в краткосрочной перспективе, так как потребуется перенаправление торговых потоков из других регионов и использование свободных мощностей.Эксперт назвал отказ Европы от нефти из России экономическим самоубийством >>Агентство подсчитало, что если считать от 2019 года (до всяческих антиковидных карантинов и прочих запретов), запрет ЕС может затронуть в среднем около 3 миллионов баррелей нефти в сутки и около 2 миллионов баррелей нефтепродуктов в день. И к концу года объем добычи нефти в России может снизиться на 2-3 миллиона баррелей в сутки.При этом, по мнению Fitch, Чехия, Венгрия и Словакия могут получить временные исключения как наиболее пострадавшие от этих санкций, если эмбарго поддержат все члены ЕС.МЭА прогнозирует падение добычи в России до уровня 2004 годаМеждународное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти и конденсата в России в 2022 году может упасть до минимума с 2004 года, составив 9,6 миллиона баррелей в сутки.По оценке МЭА, в апреле добыча нефти и конденсата в России снизилась на 960 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в сутки, из-за санкций и нехватки хранилищ, а в мае может упасть еще на 600 тысяч, а в июле - до 3 миллионов, если санкции продолжат сдерживать покупателей или если ЕС введет эмбарго на нефть из РФ."Если это подтвердится, среднегодовая добыча нефти (и конденсата в России - ред.) упадет до 9,6 миллиона баррелей в сутки, такой уровень в последний раз наблюдался в 2004 году", - сообщает МЭА.Однако МЭА заявляет, что снижение добычи в апреле оказалось ниже, чем агентство прогнозировало ранее. В частности, в марте агентство заявляло, что РФ с апреля может остановить добычу около 3 миллионов баррелей в сутки нефти.Необходимо отметить, что страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в РоссииОПЕК продолжает ждать роста добычи нефти и конденсата в России в 2022 году, однако вновь понизила прогноз по показателю - на 0,33 миллиона баррелей в сутки, до 0,1 миллиона баррелей в сутки, следует из данных майского доклада организации."В 2022 году добыча жидких углеводородов (нефти и конденсата - ред.) в России, как ожидается, вырастет на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 10,88 миллиона баррелей в сутки", - сообщает ОПЕК.ОПЕК при этом пишет, что в марте общая добыча жидких углеводородов в России снизилась на 0,52 миллиона баррелей в сутки, до 11,31 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, из данных доклада следует, что в апреле показатель сократился на 1,02 миллиона баррелей в сутки, до 10,29 миллиона баррелей в сутки.Новак 9 мая комментировал динамику добычи нефти и ее переработки в РФ в мае. Он отмечал, что в начале месяца наблюдается рост по данным показателям по сравнению с апрелем и ожидается их частичное восстановление, ситуация в целом стабильна.По материалам РИА Новости

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