https://sputnik-georgia.ru/20220512/natsbank-gruzii-gotov-prodolzhit-uzhestochenie-monetarnoy--politiki-266605896.html
Нацбанк Грузии готов продолжить ужесточение монетарной политики
Нацбанк Грузии готов продолжить ужесточение монетарной политики
Инфляция останется выше целевого уровня в течение всего года, однако на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению, считает Нацбанк 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T18:32+0400
2022-05-12T18:32+0400
2022-05-12T18:32+0400
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ставка рефинансирования
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Денежно-кредитная политика в Грузии будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии накануне оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 11%. Ставка рефинансирования в августе 2020 года составила 8%, однако с марта 2021 года начала расти.В Нацбанке отметили, что если ранее 2022 год считался периодом снижения глобальной инфляции, то события на Украине создали новые риски инфляционные риски. В частности, антироссийские санкции и ограничения на поставки привели к значительному росту цен на отдельные категории товаров на мировых рынках.В документе отмечается, что если бы не упомянутый выше новый шок, можно было бы ожидать быстро снижающийся уровень инфляции. При этом регулятор подчеркивает, что в свете продолжающихся боевых действий перспективы зарубежного сектора пока неясны, но недавнее укрепление лари помогло замедлить инфляцию импортных товаров."Согласно текущему прогнозу, ожидается, что при прочих равных условиях инфляция останется выше целевого в течение всего года, однако на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению", – говорится в заявлении.Нацбанк отмечает, что, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, кредитная активность в течение всего года остается высокой, в том числе, с одной стороны, за счет потребительских, а, с другой стороны, валютных кредитов.Когда в Грузии начнет смягчаться монетарная политика? Ответ главы Нацбанка >>В условиях роста инфляционных рисков денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения, в результате чего постепенно в течение года росла ставка денежно-кредитной политики, говорится в заявлении регулятора.
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грузия, новости, экономика, ставка рефинансирования, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии готов продолжить ужесточение монетарной политики
Инфляция останется выше целевого уровня в течение всего года, однако на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению, считает Нацбанк
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Денежно-кредитная политика в Грузии будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии накануне оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 11%. Ставка рефинансирования в августе 2020 года составила 8%, однако с марта 2021 года начала расти.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
В Нацбанке отметили, что если ранее 2022 год считался периодом снижения глобальной инфляции, то события на Украине создали новые риски инфляционные риски. В частности, антироссийские санкции и ограничения на поставки привели к значительному росту цен на отдельные категории товаров на мировых рынках.
"Следовательно, как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой инфляция значительно выросла. Рост цен во всем мире передался и грузинскому рынку, а инфляция, несмотря на снижение по сравнению с началом года, осталась на высоком уровне 12,8%", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что если бы не упомянутый выше новый шок, можно было бы ожидать быстро снижающийся уровень инфляции. При этом регулятор подчеркивает, что в свете продолжающихся боевых действий перспективы зарубежного сектора пока неясны, но недавнее укрепление лари помогло замедлить инфляцию импортных товаров.
"Согласно текущему прогнозу, ожидается, что при прочих равных условиях инфляция останется выше целевого в течение всего года, однако на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению", – говорится в заявлении.
Нацбанк отмечает, что, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, кредитная активность в течение всего года остается высокой, в том числе, с одной стороны, за счет потребительских, а, с другой стороны, валютных кредитов.
В условиях роста инфляционных рисков денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения, в результате чего постепенно в течение года росла ставка денежно-кредитной политики, говорится в заявлении регулятора.