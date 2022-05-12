https://sputnik-georgia.ru/20220512/natsbank-gruzii-gotov-prodolzhit-uzhestochenie-monetarnoy--politiki-266605896.html

Нацбанк Грузии готов продолжить ужесточение монетарной политики

Нацбанк Грузии готов продолжить ужесточение монетарной политики

Инфляция останется выше целевого уровня в течение всего года, однако на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению, считает Нацбанк 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T18:32+0400

2022-05-12T18:32+0400

2022-05-12T18:32+0400

грузия

новости

экономика

ставка рефинансирования

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Денежно-кредитная политика в Грузии будет оставаться жесткой до тех пор, пока риски роста инфляционных ожиданий не будут в достаточной степени смягчены, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Комитет денежно-кредитной политики Национального банка Грузии накануне оставил ставку рефинансирования без изменений на уровне 11%. Ставка рефинансирования в августе 2020 года составила 8%, однако с марта 2021 года начала расти.В Нацбанке отметили, что если ранее 2022 год считался периодом снижения глобальной инфляции, то события на Украине создали новые риски инфляционные риски. В частности, антироссийские санкции и ограничения на поставки привели к значительному росту цен на отдельные категории товаров на мировых рынках.В документе отмечается, что если бы не упомянутый выше новый шок, можно было бы ожидать быстро снижающийся уровень инфляции. При этом регулятор подчеркивает, что в свете продолжающихся боевых действий перспективы зарубежного сектора пока неясны, но недавнее укрепление лари помогло замедлить инфляцию импортных товаров."Согласно текущему прогнозу, ожидается, что при прочих равных условиях инфляция останется выше целевого в течение всего года, однако на фоне ужесточения политики она будет иметь тенденцию к снижению", – говорится в заявлении.Нацбанк отмечает, что, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, кредитная активность в течение всего года остается высокой, в том числе, с одной стороны, за счет потребительских, а, с другой стороны, валютных кредитов.Когда в Грузии начнет смягчаться монетарная политика? Ответ главы Нацбанка >>В условиях роста инфляционных рисков денежно-кредитная политика находится в фазе ужесточения, в результате чего постепенно в течение года росла ставка денежно-кредитной политики, говорится в заявлении регулятора.

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грузия, новости, экономика, ставка рефинансирования, национальный банк грузии