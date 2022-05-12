https://sputnik-georgia.ru/20220512/novym-vladeltsem-borzhomi-mozhet-stat-gruzinskiy-biznesmen-giya-ordzhonikidze-266606464.html

Новым владельцем "Боржоми" может стать грузинский бизнесмен Гия Орджоникидзе

Новым владельцем "Боржоми" может стать грузинский бизнесмен Гия Орджоникидзе

Согласно инсайдерской информации, детали сделки были уже оговорены 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T18:01+0400

2022-05-12T18:01+0400

2022-05-12T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Пресс-служба компании IDS Borjomi Georgia не комментирует слухи о возможной продаже контрольного пакета акций компании грузинскому бизнесмену Гие Орджоникидзе.Информация о том, что владельцем компании-производителя минеральной воды IDS Borjomi Georgia может стать грузинский бизнесмен Гия Орджоникидзе, появилась в эфире телеканала "Формула" 5 мая. По данным телеканала, детали сделки были уже оговорены на встрече Орджоникидзе с премьером Ираклием Гарибашвили и основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Alfa Group Consortium готова продать акции.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам были предложены новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек из более чем 685 работников.На акциях протеста работники выдвинули несколько требований, среди них повышение заработной платы на 10%, восстановление на местах уволенных работников и возврат старых контрактов. А также встречи с премьер-министром и гендиректором компании.Роль медиатора в урегулировании вопроса на себя взял Минздрав Грузии. Встречи между сторонами при участии посредника прошли 8 и 9 мая. О конкретных результатах встречи официальной информации не поступало.Работники заводов "Боржоми" выдвинули новые требования>>Протестующие работники завода обещают продолжить акции и не собираются возвращаться к производству до тех пор, пока их требования не будут выполнены.Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.

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