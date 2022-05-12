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Вице-спикер парламента Грузии: Пионтковский - шарлатан

Вице-спикер парламента Грузии: Пионтковский - шарлатан

Представитель грузинских властей раскритиковал российского политолога за призывы ввести санкции против Иванишвили 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T17:32+0400

2022-05-12T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский в ответ на призывы бывшего сотрудника КГБ, а ныне российского политолога Андрея Пионтковского освободить Грузию от Бидзины Иванишвили назвал его "шарлатаном".Российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" во вторник призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.По словам вице-спикера, со слов политолога становится ясно, что открытию второго фронта в Грузии мешает фактор Бидзины Иванишвили. Поэтому он призывает украинцев убедить Конгресс США ввести санкции против Иванишвили."В противном случае, война в Грузии не начнется. Это его формула, и кроме этого в ней ничего не читается", - сказал Вольский.О том, что никакого второго фронта в Грузии не будет, не раз заявляли премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и высокопоставленные чиновники. По словам премьера, Грузия должна поддерживать мир и стабильность в регионе.Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат>>В свою очередь, к открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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