https://sputnik-georgia.ru/20220512/prizyvy-kieva-otkryt-vtoroy-front-v-gruzii-neadekvatny--deputat-266603819.html

Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат

Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат

Грузинский депутат не понимает, почему Украина ждет открытия второго фронта в Грузии 12.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-12T15:32+0400

2022-05-12T15:32+0400

2022-05-12T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Депутат от оппозиционной парламентской партии "Гирчи" Сандро Раквиашвили считает неадекватными и непонятными призывы представителей официального Киева об открытии второго фронта на территории Грузии.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральным властям страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции России.По словам Раквиашвили, Украине больше поможет, если второй фронт откроют более крупные страны, чем Грузия."Тогда пусть они начнут с больших стран – с Америки, Китая, Польши. У них не хватает смелости для такой дискуссии. Все понимают, что говорить об этом неадекватно. Из-за этого почему-то больше говорят о Грузии", - отметил депутат.Ситуация на Украине больше разрядится, если Китай и Япония откроют второй фронт, сказал депутат."То есть Китай не может этого сделать, и надо требовать этого от Грузии? Это неадекватно, и у тех, кто акцентирует на этом внимание, должны быть другие причины", - отметил Раквиашвили.Представители официального Киева не раз критиковали правительство Грузии за отказ вводить санкций против России. Периодически слышны обвинения, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды по территории Грузии, а также что Грузия не занимает такой же однозначной позиции, как страны ЕС и США.Открытие второго фронта не входит в интересы Грузии - политолог>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции против России из-за событий на Украине. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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