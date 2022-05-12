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Православную святыню доставят в Грузию ко Дню святости семьи
Православную святыню доставят в Грузию ко Дню святости семьи
В этот день верующие совершат шествие со Святыми иконами из Кашвети в сторону Сионского собора 12.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-12T21:01+0400
2022-05-12T21:01+0400
2022-05-12T21:59+0400
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день сплоченности и святости семьи
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ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Ацкурскую икону Божьей матери привезут в Грузию из турецкого храма в Офре ко Дню святости и сплоченности семьи доставят 17 мая, говорится в сообщении Патриархии Грузии.Икону привезут в Тбилиси и в 12:30 поместят в церкви Святого Георгия (Кашвети), где пройдет служба, а после верующие совершат шествие с иконами до Сионского собора.В малых храмах Сиони также в этот день будут выставлены святыни - "камень благодати" святого Давида Гареджийского и мощи великомученика Святого Георгия. По данным Патриархии, в этом году шествие будет посвящено как Дню святости и сплоченности семьи, так и миру в Грузии и во всем мире.Грузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества >>День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.В этот день в Тбилиси на центральном проспекте города проходит традиционное шествие.
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грузия, новости, общество, день сплоченности и святости семьи, патриархия грузии
Православную святыню доставят в Грузию ко Дню святости семьи
21:01 12.05.2022 (обновлено: 21:59 12.05.2022)
В этот день верующие совершат шествие со Святыми иконами из Кашвети в сторону Сионского собора
ТБИЛИСИ, 12 мая – Sputnik. Ацкурскую икону Божьей матери привезут в Грузию из турецкого храма в Офре ко Дню святости и сплоченности семьи доставят 17 мая, говорится в сообщении Патриархии Грузии.
Икону привезут в Тбилиси и в 12:30 поместят в церкви Святого Георгия (Кашвети), где пройдет служба, а после верующие совершат шествие с иконами до Сионского собора.
В малых храмах Сиони также в этот день будут выставлены святыни - "камень благодати" святого Давида Гареджийского и мощи великомученика Святого Георгия.
По данным Патриархии, в этом году шествие будет посвящено как Дню святости и сплоченности семьи, так и миру в Грузии и во всем мире.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.
В этот день в Тбилиси на центральном проспекте города проходит традиционное шествие.