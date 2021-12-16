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Грузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества

Грузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества

Решением ЕСПЧ 27 пострадавших на акции в защиту представителей ЛГБТ-сообщества должны получить компенсацию 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T18:46+0400

2021-12-16T18:46+0400

2021-12-16T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Европейский суд по правам человека признал правительство Грузии виновным в нарушении прав и свобод человека на акции в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества 17 мая 2013 года и обязал выплатить пострадавшим компенсацию в размере 193,5 тысячи евро.В тот день акцию, в которой принимали участие несколько десятков человек, сорвали ее противники. После того, как они прорвались через кордон полиции, начались столкновения, в результате чего, по данным Минздрава, пострадали 28 человек. Среди пострадавших были полицейские. В Грузии появилась новая партия - "Консервативное движение">>По решению суда, один из пострадавших заявителей получит 10 тысяч евро, еще один – 6 тысяч евро, а остальная сумма будет распределена между остальными 25 пострадавшими.ЕСПЧ счел, что во время акции были нарушены две статьи Конвенции по правам человека: запрет бесчеловечного обращения и запрет дискриминации. Пострадавшие не только подвергались физическому воздействию, но и находились в ситуации сильного стресса и были окружены превосходящей по численности толпой, что является несовместимым с уважением их человеческого достоинства, сказано в решении суда.Кроме того, суд остался недоволен проведенным следственными органами Грузии расследованием, в частности тем, что его проводило МВД Грузии, отвечавшее за безопасность на акции. Также ЕСПЧ высказал недовольство затягиванием расследования.По мнению суда, власти должны были заранее знать о рисках. Заявление ответчика на суде о том, что большое число участников контракции было неожиданным, для ЕСПЧ оказалось не убедительным.Суд остался недоволен тем, что полицейские, стоявшие кордоном между представителями ЛГБТ и участниками контракции, были без надлежащей экипировки и даже "в ряде случаев сами открывали путь участникам контракции". По его мнению, халатность подкреплялась равнодушием официальных властей, представители которых индивидуально высказывались предубежденно против акции ЛГБТ.Противники ЛГБТ устроили акцию протеста для Шарля Мишеля в Батуми>>Кроме того суд счел, что "власти никогда не ставили своей задачей введение эффективных мер по защите заявителей".

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новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, еспч, лгбт, европейский суд по правам человека