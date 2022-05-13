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Поэт Шота Иаташвили представляет Грузию на фестивале "Орфей-Пловдив" в Болгарии
Поэт Шота Иаташвили представляет Грузию на фестивале "Орфей-Пловдив" в Болгарии
В древнем болгарском городе встречаются поэты из десяти стран мира 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T12:20+0400
2022-05-13T12:20+0400
2022-05-13T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили представляет Грузию на международном поэтическом фестивале "Орфей-Пловдив 2022" в Болгарии, говорится в сообщении Дома писателей. На пятом по счету международном фестивале, который проходит в древнем болгарском городе Пловдив, участвуют 11 поэтов из десяти стран. Традиционно в этом году участникам конкурса будут вручены пять литературных премий, в том числе Гран-при "Орфей" – за выдающиеся достижения в области поэзии и приз "По следам Орфея" – лучшее эссе на форуме писателей. В Грузии поддержат талантливых писателей – объявлен конкурс на издание книг >>>Шота Иаташвили – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор нескольких сборников поэзии и рассказов. Лауреат премии "Саба" за лучший поэтический сборник года (2007) и международной премии фестиваля "Киевские Лавры" (2009). Стихи пишет на грузинском и русском языках. В 2020 году Иаташвили издал свой первый роман "Новичок".
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грузинская литература, культура, грузия, новости, болгария
Поэт Шота Иаташвили представляет Грузию на фестивале "Орфей-Пловдив" в Болгарии
12:20 13.05.2022 (обновлено: 12:24 13.05.2022)
В древнем болгарском городе встречаются поэты из десяти стран мира
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили представляет Грузию на международном поэтическом фестивале "Орфей-Пловдив 2022" в Болгарии, говорится в сообщении Дома писателей.
На пятом по счету международном фестивале, который проходит в древнем болгарском городе Пловдив, участвуют 11 поэтов из десяти стран.
На форуме представят две многоязычные книги: в одну вошли стихи поэтов на родном языке и в переводах на болгарский и английский, во вторую – эссе участников фестиваля на английском и болгарском языках на тему "Фигура Орфея – между мифом и моментом".
Традиционно в этом году участникам конкурса будут вручены пять литературных премий, в том числе Гран-при "Орфей" – за выдающиеся достижения в области поэзии и приз "По следам Орфея" – лучшее эссе на форуме писателей.
Шота Иаташвили – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор нескольких сборников поэзии и рассказов. Лауреат премии "Саба" за лучший поэтический сборник года (2007) и международной премии фестиваля "Киевские Лавры" (2009). Стихи пишет на грузинском и русском языках. В 2020 году Иаташвили издал свой первый роман "Новичок".