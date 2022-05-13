https://sputnik-georgia.ru/20220513/poet-shota-iatashvili-predstavlyaet-gruziyu-na-festivale-orfey-plovdiv-v-bolgarii-266619182.html

Поэт Шота Иаташвили представляет Грузию на фестивале "Орфей-Пловдив" в Болгарии

Поэт Шота Иаташвили представляет Грузию на фестивале "Орфей-Пловдив" в Болгарии

В древнем болгарском городе встречаются поэты из десяти стран мира 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T12:20+0400

2022-05-13T12:20+0400

2022-05-13T12:24+0400

грузинская литература

культура

грузия

новости

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24204/33/242043374_0:23:2048:1175_1920x0_80_0_0_2fa73f6805b455037929847f6c6bd2d6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Известный грузинский поэт, писатель и переводчик Шота Иаташвили представляет Грузию на международном поэтическом фестивале "Орфей-Пловдив 2022" в Болгарии, говорится в сообщении Дома писателей. На пятом по счету международном фестивале, который проходит в древнем болгарском городе Пловдив, участвуют 11 поэтов из десяти стран. Традиционно в этом году участникам конкурса будут вручены пять литературных премий, в том числе Гран-при "Орфей" – за выдающиеся достижения в области поэзии и приз "По следам Орфея" – лучшее эссе на форуме писателей. В Грузии поддержат талантливых писателей – объявлен конкурс на издание книг >>>Шота Иаташвили – поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родился в 1966 году в Тбилиси. Автор нескольких сборников поэзии и рассказов. Лауреат премии "Саба" за лучший поэтический сборник года (2007) и международной премии фестиваля "Киевские Лавры" (2009). Стихи пишет на грузинском и русском языках. В 2020 году Иаташвили издал свой первый роман "Новичок".

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузинская литература, культура, грузия, новости, болгария