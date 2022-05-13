https://sputnik-georgia.ru/20220513/prodolzhaetsya-stroitelstvo-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-266635815.html

Продолжается строительство трассы Восток-Запад в Грузии

Продолжается строительство трассы Восток-Запад в Грузии

В активном режиме работы ведутся на объездной дороге Григолети, протяженностью 14,4 километра 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T22:16+0400

2022-05-13T22:16+0400

2022-05-13T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Строительство еще одного участка трассы Восток – Запад Григолети находится в активной фазе, сообщает пресс-служба администрации правительства.Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.По данным администрации правительства, в настоящее время в активном режиме работы ведутся на объездной дороге Григолети, протяженностью 14,4 километра. Часть участков на перевале Рикоти войдет в эксплуатацию к концу года >>Объездная дорога Григолети присоединится к объездной дороге Кобулети, что даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, строительство дороги