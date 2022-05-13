https://sputnik-georgia.ru/20220513/prodolzhaetsya-stroitelstvo-trassy-vostok-zapad-v-gruzii-266635815.html
Продолжается строительство трассы Восток-Запад в Грузии
Продолжается строительство трассы Восток-Запад в Грузии
В активном режиме работы ведутся на объездной дороге Григолети, протяженностью 14,4 километра 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T22:16+0400
2022-05-13T22:16+0400
2022-05-13T22:16+0400
грузия
новости
экономика
строительство дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0d/266635789_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_0e349e8528ec82b7953ff59549adff2e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Строительство еще одного участка трассы Восток – Запад Григолети находится в активной фазе, сообщает пресс-служба администрации правительства.Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.По данным администрации правительства, в настоящее время в активном режиме работы ведутся на объездной дороге Григолети, протяженностью 14,4 километра. Часть участков на перевале Рикоти войдет в эксплуатацию к концу года >>Объездная дорога Григолети присоединится к объездной дороге Кобулети, что даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0d/266635789_10:0:1147:853_1920x0_80_0_0_007d3c00c5c562b0f46ee28ca7b2d0f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, строительство дороги
Продолжается строительство трассы Восток-Запад в Грузии
В активном режиме работы ведутся на объездной дороге Григолети, протяженностью 14,4 километра
ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Строительство еще одного участка трассы Восток – Запад Григолети находится в активной фазе, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.
По данным администрации правительства, в настоящее время в активном режиме работы ведутся на объездной дороге Григолети, протяженностью 14,4 километра.
Объездная дорога Григолети присоединится к объездной дороге Кобулети, что даст возможность транспорту, едущему в зоне побережья Черного моря, не проезжать через населенные пункты и сократить время пути.
Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.