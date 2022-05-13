В Грузии собираются изменить правила внутреннего транзита
© photo: Sputnik / StringerКавказ. Горы. Военно-Грузинская дорога. Трейлеры и фуры
© photo: Sputnik / Stringer
Поправки отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. С 1 марта 2023 года в Грузии меняются правила внутреннего транзита – соответствующий законопроект представлен в парламент.
Внутренний транзит – таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся между складами временного хранения (СВХ) и таможенными складами на территории страны без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Согласно действующему законодательству, внутренний транзит оформляется в общей сложности на 90 дней, ежедневная плата за которые составляет один лари. Согласно поправкам, за оформление внутреннего транзита будет установлена единая пошлина сроком на 90 дней и ее размер составит 50 лари (около 16 долларов).
Законопроект отменяет санкцию за просроченный внутренний транзит в размере пяти лари за просроченный день, а также плату в размере 30 лари (около 10 долларов) за восстановление утерянного номера.
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Поправки также отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари (около 150 долларов). По словам инициаторов законопроекта, использование услуг долгосрочного внутреннего транзита на практике происходит нечасто и необходимости в этой услуге уже нет.
Также изменяется плата за выдачу одной пары транзитных номеров, она увеличивается на 20 лари и составит 50 лари. Вместо выдачи бумажного транзитного номера можно будет выдать металлический номерной знак, стоимость которого составит 50 лари.
Поправки также отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари (около 150 долларов). По словам инициаторов законопроекта, использование услуг долгосрочного внутреннего транзита на практике происходит нечасто и необходимости в этой услуге уже нет.
Также изменяется плата за выдачу одной пары транзитных номеров, она увеличивается на 20 лари и составит 50 лари. Вместо выдачи бумажного транзитного номера можно будет выдать металлический номерной знак, стоимость которого составит 50 лари.