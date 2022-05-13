https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-gruzii-sobirayutsya-izmenit-pravila-vnutrennego-tranzita-266613482.html

В Грузии собираются изменить правила внутреннего транзита

В Грузии собираются изменить правила внутреннего транзита

Поправки отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T09:56+0400

2022-05-13T09:56+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. С 1 марта 2023 года в Грузии меняются правила внутреннего транзита – соответствующий законопроект представлен в парламент.Согласно действующему законодательству, внутренний транзит оформляется в общей сложности на 90 дней, ежедневная плата за которые составляет один лари. Согласно поправкам, за оформление внутреннего транзита будет установлена ​​единая пошлина сроком на 90 дней и ее размер составит 50 лари (около 16 долларов).Законопроект отменяет санкцию за просроченный внутренний транзит в размере пяти лари за просроченный день, а также плату в размере 30 лари (около 10 долларов) за восстановление утерянного номера.Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль >>Поправки также отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари (около 150 долларов). По словам инициаторов законопроекта, использование услуг долгосрочного внутреннего транзита на практике происходит нечасто и необходимости в этой услуге уже нет.Также изменяется плата за выдачу одной пары транзитных номеров, она увеличивается на 20 лари и составит 50 лари. Вместо выдачи бумажного транзитного номера можно будет выдать металлический номерной знак, стоимость которого составит 50 лари.

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