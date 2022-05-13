Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220513/v-gruzii-sobirayutsya-izmenit-pravila-vnutrennego-tranzita-266613482.html
В Грузии собираются изменить правила внутреннего транзита
В Грузии собираются изменить правила внутреннего транзита
Поправки отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари 13.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-13T09:56+0400
2022-05-13T09:56+0400
грузия
новости
экономика
таможня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904047_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4a10592ca549822ced7bde741ae0afb3.jpg
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. С 1 марта 2023 года в Грузии меняются правила внутреннего транзита – соответствующий законопроект представлен в парламент.Согласно действующему законодательству, внутренний транзит оформляется в общей сложности на 90 дней, ежедневная плата за которые составляет один лари. Согласно поправкам, за оформление внутреннего транзита будет установлена ​​единая пошлина сроком на 90 дней и ее размер составит 50 лари (около 16 долларов).Законопроект отменяет санкцию за просроченный внутренний транзит в размере пяти лари за просроченный день, а также плату в размере 30 лари (около 10 долларов) за восстановление утерянного номера.Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль &gt;&gt;Поправки также отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари (около 150 долларов). По словам инициаторов законопроекта, использование услуг долгосрочного внутреннего транзита на практике происходит нечасто и необходимости в этой услуге уже нет.Также изменяется плата за выдачу одной пары транзитных номеров, она увеличивается на 20 лари и составит 50 лари. Вместо выдачи бумажного транзитного номера можно будет выдать металлический номерной знак, стоимость которого составит 50 лари.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904047_0:0:2556:1917_1920x0_80_0_0_a71742f1cd09a682a85fbb56a16ca996.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, таможня

В Грузии собираются изменить правила внутреннего транзита

09:56 13.05.2022
© photo: Sputnik / StringerКавказ. Горы. Военно-Грузинская дорога. Трейлеры и фуры
Кавказ. Горы. Военно-Грузинская дорога. Трейлеры и фуры - Sputnik Грузия, 1920, 13.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Поправки отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари
ТБИЛИСИ, 13 мая – Sputnik. С 1 марта 2023 года в Грузии меняются правила внутреннего транзита – соответствующий законопроект представлен в парламент.
Внутренний транзит – таможенная процедура, при которой иностранные товары перевозятся между складами временного хранения (СВХ) и таможенными складами на территории страны без уплаты таможенных пошлин и налогов.
Согласно действующему законодательству, внутренний транзит оформляется в общей сложности на 90 дней, ежедневная плата за которые составляет один лари. Согласно поправкам, за оформление внутреннего транзита будет установлена ​​единая пошлина сроком на 90 дней и ее размер составит 50 лари (около 16 долларов).
Законопроект отменяет санкцию за просроченный внутренний транзит в размере пяти лари за просроченный день, а также плату в размере 30 лари (около 10 долларов) за восстановление утерянного номера.
Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль >>

Поправки также отменяют долгосрочный внутренний транзит, который оформляется на 365 дней и стоит 450 лари (около 150 долларов). По словам инициаторов законопроекта, использование услуг долгосрочного внутреннего транзита на практике происходит нечасто и необходимости в этой услуге уже нет.

Также изменяется плата за выдачу одной пары транзитных номеров, она увеличивается на 20 лари и составит 50 лари. Вместо выдачи бумажного транзитного номера можно будет выдать металлический номерной знак, стоимость которого составит 50 лари.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0