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Александр Торадзе будет похоронен в Тбилиси 19 мая в Дидубийском пантеоне
Александр Торадзе будет похоронен в Тбилиси 19 мая в Дидубийском пантеоне
Гражданская панихида пройдет в здании Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Выдающийся пианист Лексо (Александр) Торадзе будет похоронен 19 мая в Дидубийском пантеоне (Пантеон писателей и общественных деятелей) в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на родных погибшего.Пианист Александр Торадзе ушел из жизни 11 мая, не дожив меньше трех недель до своего юбилей. 30 мая ему исполнилось бы 70 лет.По информации семьи пианиста, его тело привезут в Грузию из США на рассвете 18 мая. Гражданская панихида пройдет в здании Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили.У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.Александ Торадзе родом из Тбилиси, окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где впоследствии и преподавал.В 1983 году он переехал в США и был назначен в 1991 году заместителем знаменитого профессора фортепиано Мартина Эндоуэда в Университете Индианы Саут-Бенд.Торадзе основал фортепианный коллектив "Toradze Piano Studio", получивший высокие оценки критиков за гастрольную деятельность в Европе и США с сольными концертами и концертами камерной музыки.
https://sputnik-georgia.ru/20220512/premer-vyrazil-soboleznovaniya-po-povodu-konchiny-pianista-aleksandra-toradze-266598359.html
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Александр Торадзе будет похоронен в Тбилиси 19 мая в Дидубийском пантеоне
21:09 15.05.2022 (обновлено: 21:59 15.05.2022)
Гражданская панихида пройдет в здании Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили
ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Выдающийся пианист Лексо (Александр) Торадзе будет похоронен 19 мая в Дидубийском пантеоне (Пантеон писателей и общественных деятелей) в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на родных погибшего.
Пианист Александр Торадзе ушел из жизни 11 мая, не дожив меньше трех недель до своего юбилей. 30 мая ему исполнилось бы 70 лет.
По информации семьи пианиста, его тело привезут в Грузию из США на рассвете 18 мая. Гражданская панихида пройдет в здании Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили.
У Торадзе была блестящая карьера. Он выступал с ведущими оркестрами Северной Америки, а также с Филармоническим оркестром Би-Би-Си, Берлинским филармоническим, Израильским филармоническим оркестрами, Филармоническим оркестром Ла Скала, Лондонским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Национальным оркестром Франции и многими другими.
Александ Торадзе родом из Тбилиси, окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского, где впоследствии и преподавал.
В 1983 году он переехал в США и был назначен в 1991 году заместителем знаменитого профессора фортепиано Мартина Эндоуэда в Университете Индианы Саут-Бенд.
Торадзе основал фортепианный коллектив "Toradze Piano Studio", получивший высокие оценки критиков за гастрольную деятельность в Европе и США с сольными концертами и концертами камерной музыки.