https://sputnik-georgia.ru/20220515/fermerov-v-gruzii-uchat-borotsya-s-rasprostraneniem-kongo-krymskoy-likhoradki-266652967.html

Фермеров в Грузии учат бороться с распространением Конго-крымской лихорадки

Фермеров в Грузии учат бороться с распространением Конго-крымской лихорадки

Агентство призывает жителей проводить обработку животных с весны до начала осени, так как клещи активны в теплое и жаркое время года 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T14:17+0400

2022-05-15T14:17+0400

2022-05-15T14:21+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Ветеринары Национального агентства продовольствия информируют население и фермеров Самцхе-Джавахетского на юге Грузии о Конго-крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ) и проводят мероприятия по превенции заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.Агентство призывает жителей проводить обработку животных с весны до начала осени, так как клещи активны в теплое и жаркое время года из-за биологического цикла. Обрабатывать скот инсектокарицидами нужно согласно инструкции, удалять клещей перчатками и пинцетом. При обнаружении немедленно обратиться к врачу.Обработка крупного рогатого скота осуществляется в селах Ахалцихского, Адигенского, Ахалкалакского и Аспиндзского районов.Высокому риску заболевания подвержены люди, имеющие контакт с животными, - это пастухи, фермеры, а также те, кто работает в поле (так как клещи живут в траве и сене).Подробная информация о заболевании размещена на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Обработка скота и информационная компания против ККГЛ начались в Грузии в начале мая.На юге Грузии начали обрабатывать рогатый скот против Конго-Крымской лихорадки >>В агентстве напоминают, что у человека несвоевременное лечение ККГЛ может привести к летальному исходу.Впервые заболевание ККГЛ было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус Nairovirus семейства Bunyaviridae.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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