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Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Страна объявила о проработке вопроса вступления в НАТО после начала спецоперации России в Донбассе 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая - Sputnik. Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, говорится в заявлении правительства страны."Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом", – говорится в сообщении правительства.Решение принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. В парламенте его предполагается обсудить в понедельник, ожидается, что уже во вторник пройдет голосование по этому вопросу, хотя не исключено, что одобрение будет получено уже в понедельник. По данным СМИ, уже в среду будет подана заявка в НАТО, сообщило РИА Новости.Почему Турция не может "смотреть положительно" на Финляндию и Швецию в НАТО >>"Наше решение историческое. Самое главное – это безопасность Финляндии и наших граждан. Это решение укрепляет безопасность и сотрудничество стран Северной Европы", – прокомментировала решение премьер-министр Санна Марин.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

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