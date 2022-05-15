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Количество наименований турецких лекарств в Грузии выросло

Количество наименований турецких лекарств в Грузии выросло

В марте и апреле турецкие медикаменты приобрели более 100 тысяч жителей Грузии 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Вырос перечень медикаментов, импортируемых из Турции в Грузию, и теперь приобрести медикаменты можно в семи крупнейших сетях аптек в стране, говорится в сообщении Минздрава Грузии.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января после подписания соответствующего постановления правительства. В результате цены на лекарства сократились до 80%.По данным Минздрава, в марте и апреле турецкие медикаменты приобрели более 100 тысяч человек, которые смогли сэкономить таким образом 35 миллионов лари.Минздрав Грузии также опубликовал список медикаментов из Турции, которые можно приобрести в аптеках Грузии.С 1 января 2022 года в Грузии соблюдать стандарты GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибьюторская практика) обязали местные фармкомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество производимых в Грузии медикаментов и увеличит экспортный потенциал страны.Купить лекарства, импортированные из Турции, можно в семи аптечных сетях Грузии >>Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза по контролю качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировался с 2016 года, однако по просьбе фармучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.

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