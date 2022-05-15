https://sputnik-georgia.ru/20220515/perekhod-kvaratskheliya-oboydetsya-napoli-v-desyat-millionov-evro-266654207.html

Переход Кварацхелия обойдется "Наполи" в десять миллионов евро

Переход Кварацхелия обойдется "Наполи" в десять миллионов евро

В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T16:26+0400

2022-05-15T16:26+0400

2022-05-15T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Футбольный агент Темур Гурцкая назвал сумму, которую итальянский "Наполи" заплатит за переход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелия, - речь идет о 10 млн евро, сообщает Первый канал.Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами.В свою очередь, бывший замгендиректора московского "Локомотива" Андрей Лосюк подтвердил, что находился в Неаполе для завершения трансфера Хвичи Кварацхелия."Да, я участвовал в переговорах между Хвичей Кварацхелия и "Наполи", но не хочу раскрывать подробности трансфера и масштабы своего участия", — сказал Лосюк.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента. Уже в апреле появилась информация о переходе Кварацхелия в "Наполи".Переход Кварацхелия в "Наполи" – хороший знак для футбола Грузии: бывший тренер сборной >>Президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис заявил в апреле, что Хвича Кварацхелия принял решение перейти в "Наполи" и вскоре это будет официально подтверждено.

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