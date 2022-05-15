https://sputnik-georgia.ru/20220515/skandal-na-evrovidenii---pochemu-otmenili-vystavlennye-gruziey-bally-266658415.html

Скандал на Евровидении - почему отменили выставленные Грузией баллы

Скандал на Евровидении - почему отменили выставленные Грузией баллы

Общественный вещатель Грузии направил нотариально заверенный документ организаторам конкурса "Евровидение", что национальное жюри от Грузии поставило Украине... 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T21:54+0400

2022-05-15T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Финальные и полуфинальные баллы членов жюри шести стран - Грузии, Азербайджана, Черногории, Польши, Румынии и Сан-Марино, во втором полуфинале и финале песенного конкурса "Евровидение 2022" были аннулированы, пишет телеграмм-канал "Музвар".По информации СМИ, во втором полуфинале жюри шести стран совершили грубое нарушение, касающееся передачи информации о процессе голосования третьим лицам. Фото бланков даже появились сети."EBU крайне серьезно относится к любым предполагаемым попыткам манипулирования голосованием на конкурсе и имеет право отозвать такие голоса в соответствии с Официальными инструкциями, независимо от того, могут ли такие голоса повлиять на результаты или исход", — говорится в заявлении Вещательного союза.Сегодня же Общественный вещатель Грузии направил нотариально заверенный документ организаторам конкурса "Евровидение", что национальное жюри от Грузии поставило Украине высшую оценку - 12 баллов, а не шесть баллов, как прозвучало в эфире финала.Общественный вещатель уточняет детали у организаторов конкурса "Евровидение".Представители 25 стран накануне соревновались за титул лучшего исполнителя и лучшей песни 2022 года.Победителем в этом году с 631 баллом стала Украина - группа Kalush Orchestra с песней Stefania.В итоговой части конкурса, кроме Украины, были представлены Швейцария, Исландия, Греция, Норвегия, Азербайджан, Литва, Португалия, Молдова, Армения, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Польша, Финляндия, Эстония, Австралия, Швеция, Румыния, Сербия, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.Девиз "Евровидения 2022", организованного Европейским вещательным союзом (EBU) и итальянским телеканалом Rai, - "Голос красоты" ("The sound of beauty").Россия в "Евровидении" этого года не участвовала. На следующий день после начала спецоперации по защите Донбасса организаторы отказали представителям РФ в выступлении. Известно, что на конкурс должна была ехать 18-летняя Ярослава Симонова.Что касается Грузии, то группа Circus Mircus выступила во втором полуфинале международного песенного конкурса в Италии, но не прошла в финал.

https://sputnik-georgia.ru/20220513/gruziya-ne-proshla-v-final-evrovideniya---2022-266611397.html

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