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Стрельба в США - жертвами стали десять человек
Стрельба в США - жертвами стали десять человек
Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Неизвестный в камуфляже в Буффало (штат Нью-Йорк), США, открыл стрельбу в супермаркете и рядом с ним, в результате жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщило местное издание Buffalo News.По информации издания, белый мужчина днем открыл огонь из автоматической винтовки в супермаркете. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет.Сообщается, что он также вел прямую трансляцию в соцсетях.Полиция сообщила, что задержала стрелявшего мужчину. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.Предполагается, что задержанный открыл стрельбу на почве расовой ненависти.
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Стрельба в США - жертвами стали десять человек

10:35 15.05.2022 (обновлено: 10:46 15.05.2022)
© AFP 2022 / SPENCER PLATTПолиция и сотрудники службы экстренной помощи собираются на месте сообщения о расстреле нескольких человек за пределами станции метро 36 St 12 апреля 2022 года в Бруклинском районе Нью-Йорка
Полиция и сотрудники службы экстренной помощи собираются на месте сообщения о расстреле нескольких человек за пределами станции метро 36 St 12 апреля 2022 года в Бруклинском районе Нью-Йорка - Sputnik Грузия, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / SPENCER PLATT
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Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Неизвестный в камуфляже в Буффало (штат Нью-Йорк), США, открыл стрельбу в супермаркете и рядом с ним, в результате жертвами стали 10 человек, еще трое получили ранения, состояние двух из них оценивается как критическое, сообщило местное издание Buffalo News.
По информации издания, белый мужчина днем открыл огонь из автоматической винтовки в супермаркете. Он был одет в камуфляжную форму, каску и бронежилет.
Сообщается, что он также вел прямую трансляцию в соцсетях.
Сотрудники ФБР и полиции - Sputnik Грузия, 1920, 17.04.2022
Стрельба в американском Питтсбурге: два подростка погибли
17 апреля, 15:40
Полиция сообщила, что задержала стрелявшего мужчину. Нападавшему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.
Предполагается, что задержанный открыл стрельбу на почве расовой ненависти.
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