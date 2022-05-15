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У художников в Рустави появится место для выставок под открытым небом
У художников в Рустави появится место для выставок под открытым небом
Непосредственно в выставочном пространстве установят монолитные железобетонные конструкции и тентовые выставочные стенды 15.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-15T12:26+0400
2022-05-15T12:26+0400
2022-05-15T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Новое открытое выставочное пространство для художников обустраивается в Рустави, недалеко от площади Руставели, сообщает мэрия города.Стоимость проекта составила 334 439 лари (более 110 тысяч долларов), а срок реализации - 120 календарных дней.По словам градоначальника, развитие рекреационных пространств в городе по-прежнему остается приоритетом.В рамках проекта в рекреационной зоне будут устроены пешеходные дорожки, газоны, система полива, наружное освещение, места для отдыха. Непосредственно в выставочном пространстве установят монолитные железобетонные конструкции и тентовые выставочные стенды.В Рустави вскоре появится новая школа гребли >>"Еще один красивый сквер появится в нашем городе. Это будет выставочная площадь, где будут размещены специальные стенды, уложена качественная плитка, территория будет озеленена газонами", - сказал главный архитектор Рустави Коба Дзлиеришвили.Кроме того, посетители площади смогут пользоваться бесплатным интернетом, а для предотвращения актов вандализма установят видеокамеры.
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грузия, новости, общество, рустави
У художников в Рустави появится место для выставок под открытым небом
12:26 15.05.2022 (обновлено: 12:44 15.05.2022)
Непосредственно в выставочном пространстве установят монолитные железобетонные конструкции и тентовые выставочные стенды
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Новое открытое выставочное пространство для художников обустраивается в Рустави, недалеко от площади Руставели, сообщает мэрия города.
Стоимость проекта составила 334 439 лари (более 110 тысяч долларов), а срок реализации - 120 календарных дней.
"Сегодня мы приступили к реализации нового проекта, и совсем скоро для руставских художников будет создано современное открытое выставочное пространство, где они смогут представить свои работы", - заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе журналистам.
По словам градоначальника, развитие рекреационных пространств в городе по-прежнему остается приоритетом.
В рамках проекта в рекреационной зоне будут устроены пешеходные дорожки, газоны, система полива, наружное освещение, места для отдыха. Непосредственно в выставочном пространстве установят монолитные железобетонные конструкции и тентовые выставочные стенды.
"Еще один красивый сквер появится в нашем городе. Это будет выставочная площадь, где будут размещены специальные стенды, уложена качественная плитка, территория будет озеленена газонами", - сказал главный архитектор Рустави Коба Дзлиеришвили.
Кроме того, посетители площади смогут пользоваться бесплатным интернетом, а для предотвращения актов вандализма установят видеокамеры.