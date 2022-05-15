https://sputnik-georgia.ru/20220515/v-batumi-podkhodit-k-kontsu-vystavka-expo-batumi-2022-266654058.html

В Батуми подходит к концу выставка Expo Batumi 2022

В Батуми подходит к концу выставка Expo Batumi 2022

В тринадцатой по счету выставке приняли участие около 80 международных компаний 15.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-15T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 15 май — Sputnik. Несколько десятков международных и грузинских компаний приняли участие в выставке туризма и гостиничного оснащения Expo Batumi Travel 2022, которая прошла на Черноморском побережье Грузии с 13-15 мая, сообщает Национальная администрация туризма.В тринадцатой по счету выставке приняли участие около 80 международных компаний - это туристические компании, отели, поставщики гостиничного оборудования, представители оздоровительных центров, развлекательных заведений, туроператоры и страховые компании.Представители компаний обменялись информацией о новых услугах, деловыми контактами.Организатором выставки Expo Batumi Travel 2022 является компания Geonet Expo.Мероприятие прошло при поддержке правительства Аджарской АР, Национальной администрации туризма Грузии, министерства культуры и туризма Турции, Ассоциации турецких туристических компаний (TURSAB), департамента туризма и курортов Аджарии, мэрии Батуми, торгово-промышленной палаты Грузии, Ассоциации предпринимателей Грузии и Турции (GÜRTİAD), Бизнес ассоциации Грузии (BAG).С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Грузия представлена на Международной выставке IMTM 2022 в Тель-Авиве >>С 2021 году началось активное восстановление туристической сферы – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

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