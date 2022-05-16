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Экономика Евросоюза страдает из-за событий на Украине – ЕК
Экономика Евросоюза страдает из-за событий на Украине – ЕК
Главный удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T15:15+0400
2022-05-16T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Экономика Европейского союза значительно страдает из-за событий на Украине, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.ЕС утверждает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, но снизил прогноз экономического роста, так как ситуация по-прежнему остается неясной, отметил Домбровскис.Европейская комиссия 16 мая опубликовала экономический прогноз, в котором понизила ожидания по экономическому росту ЕС и повысила по инфляции. Так, рост ВВП теперь прогнозируется на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% – в 2023 по сравнению с прошлым прогнозом в 4,0 и 2,8%, соответственно. Инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1% (промежуточный прогноз на 2022 год составлял 3,5%), а в 2023 году должна снизиться до 2,7%.Мировая экономика находится на пороге кризиса из-за Украины – Боррель >>>Ключевой удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители.
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Экономика Евросоюза страдает из-за событий на Украине – ЕК
15:15 16.05.2022 (обновлено: 15:21 16.05.2022)
Главный удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Экономика Европейского союза значительно страдает из-за событий на Украине, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.
ЕС утверждает, что его экономический рост продолжится в 2022 и 2023 годах, но снизил прогноз экономического роста, так как ситуация по-прежнему остается неясной, отметил Домбровскис.
"Экономика ЕС сильно страдает… мы понизили наш экономический прогноз. Рост в 2022 и 2023 годах продолжится, но неопределенность и риски остаются высокими", – пишет Домбровскис в Twitter.
Европейская комиссия 16 мая опубликовала экономический прогноз, в котором понизила ожидания по экономическому росту ЕС и повысила по инфляции. Так, рост ВВП теперь прогнозируется на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% – в 2023 по сравнению с прошлым прогнозом в 4,0 и 2,8%, соответственно. Инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1% (промежуточный прогноз на 2022 год составлял 3,5%), а в 2023 году должна снизиться до 2,7%.
Ключевой удар по мировой экономике и экономике ЕС, по мнению ЕК, наносят цены на энергоносители.