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Глава МИД Грузии едет с рабочим визитом в Брюссель

Глава МИД Грузии едет с рабочим визитом в Брюссель

Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T07:32+0400

2022-05-16T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 16 май — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16-18 мая посетит с рабочим визитом Брюссель, главной темой которого станет обсуждение опросника, заполненного Грузией для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.По сообщению МИД, Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые собираются в Брюсселе в рамках Совета Европейского Союза по иностранным делам.На встречах, кроме темы опросника, обсудят повестку европейской интеграции, а также ситуацию с безопасностью в регионе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника для получения Грузией статуса страны-члена Евросоюза послу ЕС Карлу Харцелю 10 мая. После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Вторая часть опросника по членству Грузии в ЕС официально передана Карлу Харцелю >>Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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