https://sputnik-georgia.ru/20220516/glava-mid-gruzii-edet-s-rabochim-vizitom-v-bryussel-266659635.html
Глава МИД Грузии едет с рабочим визитом в Брюссель
Глава МИД Грузии едет с рабочим визитом в Брюссель
Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T07:32+0400
2022-05-16T07:32+0400
2022-05-16T07:32+0400
грузия
новости
политика
мид грузии
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22938/81/229388133_0:96:1500:940_1920x0_80_0_0_c59a58eaf4ba875f766d492b11090240.jpg
ТБИЛИСИ, 16 май — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16-18 мая посетит с рабочим визитом Брюссель, главной темой которого станет обсуждение опросника, заполненного Грузией для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.По сообщению МИД, Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые собираются в Брюсселе в рамках Совета Европейского Союза по иностранным делам.На встречах, кроме темы опросника, обсудят повестку европейской интеграции, а также ситуацию с безопасностью в регионе.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника для получения Грузией статуса страны-члена Евросоюза послу ЕС Карлу Харцелю 10 мая. После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.Вторая часть опросника по членству Грузии в ЕС официально передана Карлу Харцелю >>Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22938/81/229388133_133:0:1450:988_1920x0_80_0_0_2a881786ee72e623115b65a0c4e1d2aa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, мид грузии, брюссель
Глава МИД Грузии едет с рабочим визитом в Брюссель
Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС
ТБИЛИСИ, 16 май — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 16-18 мая посетит с рабочим визитом Брюссель, главной темой которого станет обсуждение опросника, заполненного Грузией для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.
По сообщению МИД, Дарчиашвили проведет встречи с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которые собираются в Брюсселе в рамках Совета Европейского Союза по иностранным делам.
На встречах, кроме темы опросника, обсудят повестку европейской интеграции, а также ситуацию с безопасностью в регионе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника для получения Грузией статуса страны-члена Евросоюза послу ЕС Карлу Харцелю 10 мая. После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.
Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.