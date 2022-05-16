https://sputnik-georgia.ru/20220516/gruziya-gotova-zaplatit-milliony-za-razvitie-startapov-266659525.html

Грузия готова заплатить миллионы за развитие стартапов

Грузия готова заплатить миллионы за развитие стартапов

Компания должна в Грузии основать фонд на сумму не менее двух миллионов долларов, из которого будут финансироваться грузинские стартапы 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T07:01+0400

2022-05-16T07:01+0400

2022-05-16T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Агентство инноваций и технологий объявило тендер стоимостью 19,5 миллионов лари на поиск услуг компании по развитию системы стартапов в Грузии.Согласно условиям тендера, компания должна разработать программу для усиления системы стартапов, развития инвестиционного направления и выхода грузинских стартапов на мировой рынок.Компания должна в Грузии основать фонд на сумму не менее двух миллионов долларов, из которого будут финансироваться грузинские стартапы, при этом компания будет обязана осуществить маркетинговую компанию на сумму 4 миллиона долларов.Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000 >>Компания которая получит деньги должна иметь опыт работы не менее восьми лет на международном рынке, опыт успешных стартапов, стоимость которых превышает 1 биллион долларов и опыт работы в других странах.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, стартап-грузия, экономика