https://sputnik-georgia.ru/20220516/gruziya-gotova-zaplatit-milliony-za-razvitie-startapov-266659525.html
Грузия готова заплатить миллионы за развитие стартапов
Грузия готова заплатить миллионы за развитие стартапов
Компания должна в Грузии основать фонд на сумму не менее двух миллионов долларов, из которого будут финансироваться грузинские стартапы 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T07:01+0400
2022-05-16T07:01+0400
2022-05-16T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Агентство инноваций и технологий объявило тендер стоимостью 19,5 миллионов лари на поиск услуг компании по развитию системы стартапов в Грузии.Согласно условиям тендера, компания должна разработать программу для усиления системы стартапов, развития инвестиционного направления и выхода грузинских стартапов на мировой рынок.Компания должна в Грузии основать фонд на сумму не менее двух миллионов долларов, из которого будут финансироваться грузинские стартапы, при этом компания будет обязана осуществить маркетинговую компанию на сумму 4 миллиона долларов.Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000 >>Компания которая получит деньги должна иметь опыт работы не менее восьми лет на международном рынке, опыт успешных стартапов, стоимость которых превышает 1 биллион долларов и опыт работы в других странах.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, стартап-грузия, экономика
Грузия готова заплатить миллионы за развитие стартапов
Компания должна в Грузии основать фонд на сумму не менее двух миллионов долларов, из которого будут финансироваться грузинские стартапы
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Агентство инноваций и технологий объявило тендер стоимостью 19,5 миллионов лари на поиск услуг компании по развитию системы стартапов в Грузии.
Согласно условиям тендера, компания должна разработать программу для усиления системы стартапов, развития инвестиционного направления и выхода грузинских стартапов на мировой рынок.
Компания должна в Грузии основать фонд на сумму не менее двух миллионов долларов, из которого будут финансироваться грузинские стартапы, при этом компания будет обязана осуществить маркетинговую компанию на сумму 4 миллиона долларов.
Компания которая получит деньги должна иметь опыт работы не менее восьми лет на международном рынке, опыт успешных стартапов, стоимость которых превышает 1 биллион долларов и опыт работы в других странах.