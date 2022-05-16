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Грузию признали безопасной страной для делового туризма
Грузию признали безопасной страной для делового туризма
Ежегодно в Грузии проходят мероприятия 17 международных ассоциаций, которые посещают в среднем 400-500 делегатов 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T09:56+0400
2022-05-16T09:56+0400
2022-05-16T09:56+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Международная онлайн-платформа Boardroom опубликовала обширную статью о возможностях делового туризма в Грузии, информацию распространяет Национальная администрация туризма.Статья подготовлена в сотрудничестве с Бюро конгрессов и выставок Национальной администрации туризма Грузии и Boardroom."Грузия считается самой безопасной страной в Европе и занимает шестое место в мире по уровню безопасности. Ежегодно в стране проходят мероприятия 17 международных ассоциаций, которые посещают в среднем 400-500 делегатов", – говорится в статье.В качестве примера приводится 18-й Международный конгресс ассоциаций туристических гидов (WFTGA), который прошел в Тбилиси в 2019 году. В мероприятии приняли участие 300 экскурсоводов и делегатов из 70 стран мира."Тбилиси считается центром конгрессных мероприятий в стране, но и другие города начинают освобождать места для проведения конференций, например, в 2023 году Батуми примет World Travel Awards", – говорится в статье.Туризм в Грузии вырос почти в три раза >>Как отмечает автор, в Батуми уже прошла международная конференция, посвященная 10-летию Восточного партнерства и собираются открыть еще шесть новых отелей.Boardroom – международный журнал для конференций и онлайн-платформа, объединяет более 100 тысяч ассоциаций, конференц-бюро, организаторов мероприятий и представителей отрасли.
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грузия, туризм, новости, тбилиси, батуми
Грузию признали безопасной страной для делового туризма
Ежегодно в Грузии проходят мероприятия 17 международных ассоциаций, которые посещают в среднем 400-500 делегатов
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Международная онлайн-платформа Boardroom опубликовала обширную статью о возможностях делового туризма в Грузии, информацию распространяет Национальная администрация туризма.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Бюро конгрессов и выставок Национальной администрации туризма Грузии и Boardroom.
В статье
читателей информируют о гостиницах и выставочных площадках, расположенных в Грузии, где можно проводить масштабные конференции, встречи, конгрессы и форумы. А также популярные туристические направления, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Грузия считается самой безопасной страной в Европе и занимает шестое место в мире по уровню безопасности. Ежегодно в стране проходят мероприятия 17 международных ассоциаций, которые посещают в среднем 400-500 делегатов", – говорится в статье.
В качестве примера приводится 18-й Международный конгресс ассоциаций туристических гидов (WFTGA), который прошел в Тбилиси в 2019 году. В мероприятии приняли участие 300 экскурсоводов и делегатов из 70 стран мира.
"Тбилиси считается центром конгрессных мероприятий в стране, но и другие города начинают освобождать места для проведения конференций, например, в 2023 году Батуми примет World Travel Awards", – говорится в статье.
Как отмечает автор, в Батуми уже прошла международная конференция, посвященная 10-летию Восточного партнерства и собираются открыть еще шесть новых отелей.
Boardroom – международный журнал для конференций и онлайн-платформа, объединяет более 100 тысяч ассоциаций, конференц-бюро, организаторов мероприятий и представителей отрасли.