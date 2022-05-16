https://sputnik-georgia.ru/20220516/mogli-no-ne-snizili---agentstvo-konkurentsii-o-tsenakh-na-toplivo-v-gruzii-266682665.html

Могли, но не снизили - Агентство конкуренции о ценах на топливо в Грузии

Могли, но не снизили - Агентство конкуренции о ценах на топливо в Грузии

Страна стала импортировать подешевевшее топливо из России с конца марта, а из Европы – с апреля, что не отразилось на табло в оптимальные сроки, заявил глава... 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T22:26+0400

2022-05-16T22:26+0400

2022-05-16T22:26+0400

грузия

новости

экономика

ираклий леквинадзе

цены на нефть

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. У крупных компаний, владеющих до 60% розничного рынка, были ресурсы для снижения цен на топливо, заявил председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.По поручению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе представил Экономическому совету промежуточный отчет о проведенном в январе-апреле 2022 года мониторинге рынка топлива.На встрече было решено, что экономическая команда правительства Грузии - Национального агентства конкуренции, министерства экономики и устойчивого развития, а также Министерства финансов вместе с представителями сектора будут совместно работать над результатами отчета мониторинга."Снижение цен на топливо на мировом рынке началось в марте. С этого же периода укрепился курс национальной валюты в Грузии. Страна стала импортировать подешевевшее топливо из России с конца марта, а из Европы – с апреля, что не отразилось на табло в оптимальные сроки", - сказал Леквинадзе.По его словам, например, в Румынии и Болгарии, откуда топливо ввозится в Грузию, в 2022 году розничные цены выросли на 20-26 центов. Примерно такой же рост наблюдался и в Грузии, но в апреле он снизился на 5-8 центов, а в Грузии с мая снизился на 4-10 тетри.Власти Грузии считают необоснованным уровень подорожания топлива >>"Согласно промежуточному отчету рынка топлива, доля трех крупнейших импортеров в общем объеме импорта составляет 69 %, при этом доля пяти крупнейших компаний на розничном рынке достигает 59 %, а доля других мелких экономических агентов составляет в пределах 41%", - сказал Леквинадзе.О том, что топливо в Грузии подорожало непропорционально ценам на мировом рынке, в связи с чем планируются переговоры с представителями розничных торговых сетей и импортерами, заявил в понедельник после заседания правительства министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки были зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,3 доллара).

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грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, цены на нефть