https://sputnik-georgia.ru/20220516/ozhidaetsya-li-izmenenie-tsen-na-khleb-v-gruzii-266673407.html

Ожидается ли изменение цен на хлеб в Грузии?

Ожидается ли изменение цен на хлеб в Грузии?

Ситуацию вокруг запасов пшеницы премьер Грузии назвал искусственно созданным ажиотажем 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T16:26+0400

2022-05-16T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Предпосылок для повышения цен на хлеб в Грузии в настоящее время нет, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."Мука есть. В плане продовольственной безопасности у населения проблем нет. Для нас главное - доступность хлеба для населения, а также как можно более доступные цены", - сказал Давиташвили.По его словам, есть и определенные запасы пшеницы. Более того, страны-экспортеры пшеницы заинтересованы в автодорожной и портовой инфраструктуре Грузии. "Пшеница движется по нашему коридору", - сказал министр.Он также прокомментировал призыв Ассоциации производителей пшеницы и муки уравнять разницу между импортом муки и налогами на импорт пшеницы.По словам исполнительного директора Ассоциации Левана Силагава, уже полгода как ввоз пшеницы в Грузию потерял смысл, исходя из нулевой пошлины на муку. На пшеницу из России плавающая пошлина составляет 120 долларов на одну тонну."Если мы создадим искусственные барьеры в импорте муки, разумеется, это неприемлемо", - сказал министр.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу>>О недопустимости введения налога на муку заявил премьер-министр Грузии на заседании правительства. По его словам, запасов муки в Грузии более чем достаточно. Запасы пшеницы в стране тоже есть, и буквально через месяц-полтора начнется сбор местного урожая пшеницы. "Поэтому не было никаких оснований для ажиотажа. Понятно, что этот вопрос политизировался небольшой группой, а ажиотаж был создан искусственно", - сказал Гарибашвили.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозила из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходилось 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.

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грузия, экономика, новости, леван силагава, казахстан, россия, хлеб