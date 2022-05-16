https://sputnik-georgia.ru/20220516/ozhidaetsya-li-izmenenie-tsen-na-khleb-v-gruzii-266673407.html
Ожидается ли изменение цен на хлеб в Грузии?
Ожидается ли изменение цен на хлеб в Грузии?
Ситуацию вокруг запасов пшеницы премьер Грузии назвал искусственно созданным ажиотажем 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T16:26+0400
2022-05-16T16:26+0400
2022-05-16T16:37+0400
грузия
экономика
новости
леван силагава
казахстан
россия
хлеб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/71/248157135_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8b06c9096d854422e50fe2aa5025e1b4.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Предпосылок для повышения цен на хлеб в Грузии в настоящее время нет, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили."Мука есть. В плане продовольственной безопасности у населения проблем нет. Для нас главное - доступность хлеба для населения, а также как можно более доступные цены", - сказал Давиташвили.По его словам, есть и определенные запасы пшеницы. Более того, страны-экспортеры пшеницы заинтересованы в автодорожной и портовой инфраструктуре Грузии. "Пшеница движется по нашему коридору", - сказал министр.Он также прокомментировал призыв Ассоциации производителей пшеницы и муки уравнять разницу между импортом муки и налогами на импорт пшеницы.По словам исполнительного директора Ассоциации Левана Силагава, уже полгода как ввоз пшеницы в Грузию потерял смысл, исходя из нулевой пошлины на муку. На пшеницу из России плавающая пошлина составляет 120 долларов на одну тонну."Если мы создадим искусственные барьеры в импорте муки, разумеется, это неприемлемо", - сказал министр.Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу>>О недопустимости введения налога на муку заявил премьер-министр Грузии на заседании правительства. По его словам, запасов муки в Грузии более чем достаточно. Запасы пшеницы в стране тоже есть, и буквально через месяц-полтора начнется сбор местного урожая пшеницы. "Поэтому не было никаких оснований для ажиотажа. Понятно, что этот вопрос политизировался небольшой группой, а ажиотаж был создан искусственно", - сказал Гарибашвили.В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозила из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходилось 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
казахстан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24815/71/248157135_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_2aa68b8df9fa9a51dcefe74db60a98d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, леван силагава, казахстан, россия, хлеб
Ожидается ли изменение цен на хлеб в Грузии?
16:26 16.05.2022 (обновлено: 16:37 16.05.2022)
Ситуацию вокруг запасов пшеницы премьер Грузии назвал искусственно созданным ажиотажем
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Предпосылок для повышения цен на хлеб в Грузии в настоящее время нет, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
"Мука есть. В плане продовольственной безопасности у населения проблем нет. Для нас главное - доступность хлеба для населения, а также как можно более доступные цены", - сказал Давиташвили.
По его словам, есть и определенные запасы пшеницы. Более того, страны-экспортеры пшеницы заинтересованы в автодорожной и портовой инфраструктуре Грузии. "Пшеница движется по нашему коридору", - сказал министр.
"Предпосылок для повышения стоимости хлеба сегодня нет. Если обстоятельства изменятся, разумеется, все может случиться, но при нынешних обстоятельствах у этого нет предпосылок", - заявил Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
Он также прокомментировал призыв Ассоциации производителей пшеницы и муки уравнять разницу между импортом муки и налогами на импорт пшеницы.
По словам исполнительного директора Ассоциации Левана Силагава, уже полгода как ввоз пшеницы в Грузию потерял смысл, исходя из нулевой пошлины на муку. На пшеницу из России плавающая пошлина составляет 120 долларов на одну тонну.
"Если мы создадим искусственные барьеры в импорте муки, разумеется, это неприемлемо", - сказал министр.
О недопустимости введения налога на муку заявил премьер-министр Грузии на заседании правительства.
"Представители отрасли требуют ввести налог на муку, да? Что, безусловно, приведет к подорожанию хлеба. Это не в наших интересах, не в интересах нашего народа, нашего населения", - сказал Ираклий Гарибашвили.
По его словам, запасов муки в Грузии более чем достаточно. Запасы пшеницы в стране тоже есть, и буквально через месяц-полтора начнется сбор местного урожая пшеницы.
"Поэтому не было никаких оснований для ажиотажа. Понятно, что этот вопрос политизировался небольшой группой, а ажиотаж был создан искусственно", - сказал Гарибашвили.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозила из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходилось 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.