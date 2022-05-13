https://sputnik-georgia.ru/20220513/zapasy-pshenitsy-v-gruzii-ischerpany--mukomoly-byut-trevogu-266632390.html

Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу

Запасы пшеницы в Грузии исчерпаны – мукомолы бьют тревогу

Уже несколько месяцев, как ввоз пшеницы в Грузию потерял смысл, исходя из нулевой пошлины на импорт муки, заявил директор Ассоциации 13.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-13T19:29+0400

2022-05-13T19:29+0400

2022-05-13T19:37+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В Грузии практически не осталось запасов пшеницы, из-за чего все действующие в стране мелькомбинаты прекратят работу в ближайшие дни, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на которую экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.Как пояснил Силагава, уже несколько месяцев, как ввоз пшеницы в Грузию потерял смысл, исходя из нулевой пошлины на муку. На пшеницу из России плавающая пошлина составляет 120 долларов на одну тонну."Это очень большая разница. В течение нескольких месяцев мука поступает агрессивно и заменяет пшеницу", - пояснил он.Россия уже многие годы занимает место основного поставщика пшеницы в Грузию, поэтому каждое повышение пошлины на экспорт зерна в РФ становится для страны поводом для беспокойства.В Грузии достаточно запасов пшеничной муки - Минсельхоз >>В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Силагава напомнил, что, по рекомендации ООН, страны должны иметь двухмесячный запас пшеницы, а не муки.По информации Силагава, несмотря на то, что пшеница была заменена мукой, цена на хлеб все равно выросла на 24% в 2021 году. Кроме того, несмотря на то, что импорт муки начался еще в июле прошлого года, цены на хлеб в этом году также выросли.В то же время, по словам Силагава, Ассоциация просит премьера о встрече. Основное предложение сектора состоит в том, чтобы уравнять разницу между импортом муки и налогами на импорт пшеницы.По словам Силагава, вопрос должен решить премьер единолично, потому что "существующая рабочая группа, где зафиксированы разные позиции, себя исчерпала".Переработка пшеницы создает для Грузии целую цепочку ценностей - занятость, переработка отрубей (если завод останавливается, тогда должен иметь место импорт отрубей).Хлеб в Грузии не подорожает еще несколько месяцев - эксперт назвал причины >>"В последнее время импорт отрубей увеличился втрое. До сих пор 90% отрубей местного производства уходило в животноводство", - сказал Силагава.По словам директора Ассоциации, импорт пшеницы позволяет Грузии иметь переходящие запасы, что является гарантом продовольственной безопасности страны."В ближайшем будущем начнется сбор местного урожая зерна, который мы встретим с остановленными мельницами", - заключил он.Что думают властиДля того, чтобы население Грузии могло получить максимально дешевый хлеб, государство поспособствовало ввозу в страну дешевой муки, что, естественно, является приоритетом, заявил замглавы Минсельхоза Георгий Ханишвили.По его словам, рост импорта муки повлиял на запасы пшеницы, так как иметь запасы обоих продуктов не получится.По его словам, примерно через 1,5-2 месяца, в июле-августе, начнется сбор нового урожая пшеницы в Грузии, в том числе и во всем мире."Это само по себе ведет к освоению нового урожая и разработке новой ценовой политики. Мы надеемся, что с этой новой ценовой политикой цены на хлеб в мире урегулируются, а цены на пшеницу будут более стабильными и более приемлемыми. Соответственно, правительство Грузии на этот период разработает адекватную политику, которая будет приемлема для отрасли в целом", - сказал замминистра.В Грузии вырастет цена на хлеб >>Ханишвили отметил, что государство реализует системные проекты для поддержки фермеров и роста местного производства. В этом году в стране реализуется дополнительный проект, предусматривающий доступ к льготному агрокредиту в размере от 5 до 100 тысяч лари.По информации замминистра, в прошлом году урожай пшеницы в Грузии составил 140 тысяч тонн. В этом году ожидается, что он превысит 150 тысяч тонн.Ханишвили подчеркнул, что в стране нет дефицита ни одного продукта.

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грузия, новости, экономика, зерно, хлеб