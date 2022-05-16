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Письмо Патриарха Кирилла президенту ЮО вызвало непонимание в Патриархии Грузии
Письмо Патриарха Кирилла президенту ЮО вызвало непонимание в Патриархии Грузии
Администрацию, действующую на территории Цхинвальского региона, международное сообщество считает оккупационным режимом, заявили в Патриархии 16.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-16T16:08+0400
2022-05-16T16:08+0400
2022-05-16T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Поздравительное письмо Патриарха Московского и Всея Руси с победой на выборах так называемому президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву порождает непонимание, говорится в официальном заявлении Патриархии Грузии.Второй тур выборов президента Южной Осетии, который состоялся 8 мая, выиграл кандидат партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Действующий президент Анатолий Бибилов, который проиграл выборы, до истечения срока полномочий назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля 2022 года.В Патриархии Грузии также отмечают, что администрацию, действующую на территории Цхинвальского региона, международное сообщество считает оккупационным режимом.Грузинская церковь сожалеет, что подобные шаги негативно влияют на сплоченность православных церквей.МИД Грузии: выборы в ЮО являются незаконными >>"Очень жаль, что сегодня, когда прилагаются все усилия для укрепления отношений между православными Церквами, предпринимаются такие шаги, которые негативно влияют на сложившуюся ситуацию и осложняют ее", — говорится в заявлении.Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил письмо на имя Алана Гаглоева. 13 мая текст письма был опубликован на сайте Патриархии. Патриарх Кирилл пожелал Гаглоеву "душевной и телесной крепости, мира и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком служении народу Южной Осетии".
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грузия, новости, политика, патриархия грузии, патриарх московский и всея руси кирилл, цхинвальский регион
Письмо Патриарха Кирилла президенту ЮО вызвало непонимание в Патриархии Грузии
Администрацию, действующую на территории Цхинвальского региона, международное сообщество считает оккупационным режимом, заявили в Патриархии
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Поздравительное письмо Патриарха Московского и Всея Руси с победой на выборах так называемому президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву порождает непонимание, говорится в официальном заявлении Патриархии Грузии.
Второй тур выборов президента Южной Осетии, который состоялся 8 мая, выиграл кандидат партии "Ныхас" Алан Гаглоев. Действующий президент Анатолий Бибилов, который проиграл выборы, до истечения срока полномочий назначил референдум по вопросу объединения республики и России на 17 июля 2022 года.
"Письмо Патриарха Московского и всея Руси порождает непонимание, так как Русская Церковь признает юрисдикцию Грузинской Церкви на территории так называемой Южной Осетии. Грузинская церковь, грузинское государство и международное сообщество также признают международно признанные границы Грузии", - говорится в заявлении.
В Патриархии Грузии также отмечают, что администрацию, действующую на территории Цхинвальского региона, международное сообщество считает оккупационным режимом.
Грузинская церковь сожалеет, что подобные шаги негативно влияют на сплоченность православных церквей.
"Очень жаль, что сегодня, когда прилагаются все усилия для укрепления отношений между православными Церквами, предпринимаются такие шаги, которые негативно влияют на сложившуюся ситуацию и осложняют ее", — говорится в заявлении.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл направил письмо на имя Алана Гаглоева. 13 мая текст письма был опубликован на сайте Патриархии. Патриарх Кирилл пожелал Гаглоеву "душевной и телесной крепости, мира и щедрой помощи Божией в предстоящем высоком служении народу Южной Осетии".