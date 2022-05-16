https://sputnik-georgia.ru/20220516/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-bryussel--detali-vizita-266674140.html

Премьер-министр Грузии отправился в Брюссель – детали визита

Премьер-министр Грузии отправился в Брюссель – детали визита

Кроме темы опросника, премьер обсудит повестку европейской интеграции, а также ситуацию с безопасностью в регионе 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T16:49+0400

2022-05-16T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в понедельник в Брюссель, где проведет встречи высокого уровня и рассмотрит вопрос, связанный с заполнением Грузией опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал вторую часть заполненного опросника для получения Грузией статуса страны-члена Евросоюза послу ЕС Карлу Харцелю 10 мая. После подачи заполненного опросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственного оценочного отчета, который будет передан в Совет Евросоюза.По его словам, у него будут встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, и.о. президента Европарламента Робертой Метсола и другими важными персонами.Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Заявку на членство в Евросоюзе чуть раньше Грузии подала Украина. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.Глава МИД Грузии едет с рабочим визитом в Брюссель >>В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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грузия, новости, политика, еврокомиссия, ираклий гарибашвили