https://sputnik-georgia.ru/20220516/skandal-s-ballami-na-evrovidenii---2022-obschestvennyy-veschatel-gruzii-sdelal-zayavlenie--266664997.html

Скандал с баллами на "Евровидении - 2022": Общественный вещатель Грузии сделал заявление

Скандал с баллами на "Евровидении - 2022": Общественный вещатель Грузии сделал заявление

В финале конкурса озвучили совсем другие баллы, нежели те, которые выставило Национальное жюри, заявляют в стране 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T11:12+0400

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грузия

европейский вещательный союз

украина

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культура

евровидение 2022

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Общественный вещатель Грузии обнародовал очередное заявление по поводу скандала с баллами, выставленными на международном конкурсе "Евровидение - 2022".По информации СМИ стало известно, что во втором полуфинале жюри шести стран совершили грубое нарушение, касающееся передачи информации о процессе голосования третьим лицам. Фото бланков даже появились Сети.По этому поводу Первый канал Грузии опубликовал заявление, в котором уточняется процесс написания баллов Национальным жюри. Выяснилось, что баллы выставляются не во время финального шоу, а накануне, во время генеральной репетиции.Отмечается, что на конкурсе Национальное жюри от Грузии поставило высшую оценку – первое место Украине, что означает 12 баллов, а не 6, как это было объявлено."Грузинская делегация Евровидения, присутствовавшая на конкурсе, выразила протест организаторам Евровидения – Европейскому вещательному союзу (EBU) в связи со сложившейся ситуацией. В настоящее время в EBU ведется расследование, и вещатель ожидает результатов", – пишет Первый канал.В заявлении подчеркивается, что не только Грузия, но и ряд других стран столкнулись с аналогичной проблемой, которую также расследует Европейский вещательный союз. При этом Общественный вещатель поясняет, что грузинская сторона не была заинтересована в манипулировании результатами конкурса, так как представитель Грузии не прошел в финал."Для Национального жюри было принципиально важно отдать 12 баллов достойному конкурсанту, которым в данном случае стал представитель Украины, одержавший убедительную победу", – отмечается в сообщении.Скандал на Евровидении - почему отменили выставленные Грузией баллы >>>В заключение говорится, что Общественный вещатель Грузии ведет активную коммуникацию с Европейским вещательным союзом относительно текущей ситуации и надеется, что результаты расследования будут объявлены в ближайшее время, о чем общественность будет проинформирована.

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грузия, европейский вещательный союз, украина, новости, культура, евровидение 2022