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В Москве обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО

В Москве обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Есть повод для глубокого анализа возможных последствий, заявили в Кремле 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T14:51+0400

2022-05-16T14:51+0400

2022-05-16T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. В российском Кремле выразили обеспокоенность в связи с решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО и намерены провести подробный анализ возможных последствий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как утверждает пресс-секретарь российского президента, на ситуацию будут смотреть "в прикладном плане, с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке"."Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет происходить, мы тщательно фиксируем заявления. Были заявления от шведской стороны о том, что Швеция не собирается даже в условиях членства в альянсе размещать у себя на территории какие-то иностранные военные базы или системы вооружения", - добавил Песков.Упоминая в данной связи события на Украине, Песков отметил, что у РФ нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина "потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у Москвы бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента".Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО >>>15 мая обе страны, ранее сохранявшие нейтралитет, заявили о том, что подают заявки на членство в альянсе. В официальном Стокгольме и Хельсинки отметили, что приняли решение на фоне спецоперации РФ на Украине. Глава альянса Йенс Столтенберг объявил, что рассмотрение обращений произойдет в ускоренном режиме.Тем временем в Российской Федерации неоднократно замечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Тот же Песков ранее говорил, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.

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