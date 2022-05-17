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Что думает о переходе Кварацхелия главный тренер итальянского "Наполи"
Что думает о переходе Кварацхелия главный тренер итальянского "Наполи"
Он из разряда игроков, находящих гениальный выход из сложных ситуаций, заявил Спалетти 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T07:48+0400
2022-05-17T07:48+0400
2022-05-17T08:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спалетти считает полузащитника сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвичу Кварацхелия сильным игроком. Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами.По его словам, Кварацхелия хорошо себя проявит в итальянской Серии А.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента. Уже в апреле появилась информация о переходе Кварацхелия в "Наполи".Переход Кварацхелия обойдется "Наполи" в десять миллионов евро >>Президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис заявил в апреле, что Хвича Кварацхелия принял решение перейти в "Наполи" и вскоре это будет официально подтверждено.Итальянские СМИ говорят, что переход грузинского полузащитника обойдется "Наполи" в 10 млн евро.
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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол
Что думает о переходе Кварацхелия главный тренер итальянского "Наполи"
07:48 17.05.2022 (обновлено: 08:07 17.05.2022)
Он из разряда игроков, находящих гениальный выход из сложных ситуаций, заявил Спалетти
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Главный тренер "Наполи" Лучано Спалетти считает полузащитника сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвичу Кварацхелия сильным игроком.
Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами.
"Что я думаю о контракте с Кварацхелия? Я хорошо его знаю, он очень сильный игрок. Он отлично двигается и приспособлен к игре. Он из разряда игроков, находящих выход из сложных ситуаций, такой гениальный выход, которого хотят тренеры", – заявил Спалетти в беседе с Kiss Kiss Napoli Radio.
По его словам, Кварацхелия хорошо себя проявит в итальянской Серии А.
В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии – батумского "Динамо" – на правах свободного агента. Уже в апреле появилась информация о переходе Кварацхелия в "Наполи".
Президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис заявил в апреле, что Хвича Кварацхелия принял решение перейти в "Наполи" и вскоре это будет официально подтверждено.
Итальянские СМИ говорят, что переход грузинского полузащитника обойдется "Наполи" в 10 млн евро.