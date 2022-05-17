https://sputnik-georgia.ru/20220517/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-shestuyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-266711937.html

Грузинский сумоист одержал шестую победу на турнире в Токио

Грузинский сумоист одержал шестую победу на турнире в Токио

После десяти дней соревнования у Горгадзе четыре поражения и шесть побед 17.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Токио.Во вторник Тотиносин одолел двенадцатого маэгасиру Запада Саданоуми, вытеснив противника за соломенную окантовку.После десяти дней соревнования у Горгадзе четыре поражения и шесть побед.Для того чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед. Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада.Завтра Тотиносин сразится с пятнадцатым маэгасирой Востока, опытным Адзумарю. У последнего равный баланс - пять побед и пять поражений.Лидерами соревнования пока являются четвертый маэгасира Запада Таканосё и пятнадцатый маэгасира Запада Итиямамото, у которых по восемь побед.Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.

https://sputnik-georgia.ru/20220512/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-266607917.html

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