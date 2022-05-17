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Грузинский теннисист начал турнир в Женеве с победы
Грузинский теннисист начал турнир в Женеве с победы
Следующим соперником грузинского теннисиста станет португалец Жоао Соуза 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T19:23+0400
2022-05-17T19:23+0400
2022-05-17T19:23+0400
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили обыграл аргентинского теннисиста Факундо Баньиса в первом круге турнира Geneva Open ATP 250 .Грузинский теннисист, занимающий 25 строчку в рейтинге ATP, выиграл первый сет со счетом 6:4, после чего соперник Басилашвили не стал продолжать матч.Следующим соперником грузинского теннисиста станет португалец Жоао Соуза, который в двух сетах обыграл испанца Пабло Андухара — 1:6, 4:6.Грузинский теннисист выбыл с турнира в Монте-Карло в первом же круге >>Турнир Geneva Open продлится до 21 мая. Для многих теннисистов он станет последней проверкой перед "Ролан Гаррос".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, теннис, николоз басилашвили, грузинские теннисисты на международных турнирах
Грузинский теннисист начал турнир в Женеве с победы
Следующим соперником грузинского теннисиста станет португалец Жоао Соуза
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили обыграл аргентинского теннисиста Факундо Баньиса в первом круге турнира Geneva Open ATP 250 .
Грузинский теннисист, занимающий 25 строчку в рейтинге ATP, выиграл первый сет со счетом 6:4, после чего соперник Басилашвили не стал продолжать матч.
Следующим соперником грузинского теннисиста станет португалец Жоао Соуза, который в двух сетах обыграл испанца Пабло Андухара — 1:6, 4:6.
Турнир Geneva Open продлится до 21 мая. Для многих теннисистов он станет последней проверкой перед "Ролан Гаррос".