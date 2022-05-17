https://sputnik-georgia.ru/20220517/gruzinskiy-tennisist-nachal-turnir-v-zheneve-s-pobedy-266707724.html

Грузинский теннисист начал турнир в Женеве с победы

Грузинский теннисист начал турнир в Женеве с победы

Следующим соперником грузинского теннисиста станет португалец Жоао Соуза 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T19:23+0400

2022-05-17T19:23+0400

2022-05-17T19:23+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили обыграл аргентинского теннисиста Факундо Баньиса в первом круге турнира Geneva Open ATP 250 .Грузинский теннисист, занимающий 25 строчку в рейтинге ATP, выиграл первый сет со счетом 6:4, после чего соперник Басилашвили не стал продолжать матч.Следующим соперником грузинского теннисиста станет португалец Жоао Соуза, который в двух сетах обыграл испанца Пабло Андухара — 1:6, 4:6.Грузинский теннисист выбыл с турнира в Монте-Карло в первом же круге >>Турнир Geneva Open продлится до 21 мая. Для многих теннисистов он станет последней проверкой перед "Ролан Гаррос".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, теннис, николоз басилашвили, грузинские теннисисты на международных турнирах