https://sputnik-georgia.ru/20220517/ombudsmen-prizvala-gosudarstvo-luchshe-zaschischat-predstaviteley-lgbt-soobschestva-v-gruzii-266692597.html

Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии

Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии

Семнадцатого мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T12:01+0400

2022-05-17T12:01+0400

2022-05-17T12:36+0400

нино ломджария

грузия

новости

общество

лгбт-сообщество

лгбт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24722/91/247229154_0:140:2048:1293_1920x0_80_0_0_55f2e2b62ccf0754793a042b947c277b.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией призвала государство эффективнее защищать ЛГБТ+ сообщество и их сторонников.Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая. В Грузии этот день обычно сопровождается стычками защитников прав ЛГБТ с радикальными группировками. Сегодня же в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи, который был учрежден в 2013 году.По словам омбудсмена, особенно тревожными были события прошлого года во время недели Tbilisi Pride , когда лидеры и другие члены крайне правых групп прямо и публично призывали к насилию в отношении членов сообщества ЛГБТ+."Пятого июля 2021 года, в день "Марша достоинства", правоохранителям не удалось предотвратить масштабное нападение этих насильственных групп на журналистов и правозащитников, в результате чего несколько человек получили серьезные телесные повреждения", – отметила Ломджария.Дипмиссии в Грузии призывают власти сделать все для защиты ЛГБТК+ граждан >>При этом, как отметила народный защитник, хотя представители сообщества ЛГБТ+ стали заметнее с годами, а дискриминационные настроения в обществе снизились, этот процесс не сопровождается последовательной и продуманной государственной политикой.Изменение ситуации народный защитник видит в своевременном, эффективном расследований преступлений на почве ненависти. Ломджария также призвала чиновников делать публичные заявления, которые будут способствовать повышению осведомленности населения о равенстве.Накануне представители дипмиссий, аккредитованных в Грузии, сделали заявление, в котором призвали власти страны принять решительные меры для защиты прав ЛГБТК+ сообщества.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нино ломджария, грузия, новости, общество, лгбт-сообщество, лгбт