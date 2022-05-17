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Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии
Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии
Семнадцатого мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T12:01+0400
2022-05-17T12:01+0400
2022-05-17T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией призвала государство эффективнее защищать ЛГБТ+ сообщество и их сторонников.Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая. В Грузии этот день обычно сопровождается стычками защитников прав ЛГБТ с радикальными группировками. Сегодня же в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи, который был учрежден в 2013 году.По словам омбудсмена, особенно тревожными были события прошлого года во время недели Tbilisi Pride , когда лидеры и другие члены крайне правых групп прямо и публично призывали к насилию в отношении членов сообщества ЛГБТ+."Пятого июля 2021 года, в день "Марша достоинства", правоохранителям не удалось предотвратить масштабное нападение этих насильственных групп на журналистов и правозащитников, в результате чего несколько человек получили серьезные телесные повреждения", – отметила Ломджария.Дипмиссии в Грузии призывают власти сделать все для защиты ЛГБТК+ граждан >>При этом, как отметила народный защитник, хотя представители сообщества ЛГБТ+ стали заметнее с годами, а дискриминационные настроения в обществе снизились, этот процесс не сопровождается последовательной и продуманной государственной политикой.Изменение ситуации народный защитник видит в своевременном, эффективном расследований преступлений на почве ненависти. Ломджария также призвала чиновников делать публичные заявления, которые будут способствовать повышению осведомленности населения о равенстве.Накануне представители дипмиссий, аккредитованных в Грузии, сделали заявление, в котором призвали власти страны принять решительные меры для защиты прав ЛГБТК+ сообщества.
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нино ломджария, грузия, новости, общество, лгбт-сообщество, лгбт
Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии
12:01 17.05.2022 (обновлено: 12:36 17.05.2022)
Семнадцатого мая в мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и биофобией призвала государство эффективнее защищать ЛГБТ+ сообщество и их сторонников.
Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая. В Грузии этот день обычно сопровождается стычками защитников прав ЛГБТ с радикальными группировками. Сегодня же в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи, который был учрежден в 2013 году.
"Семнадцатого мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Его целью является осуждение насилия и выражение солидарности с ЛГБТ+ людьми. Однако ЛГБТ+ и их сторонники годами не могут отмечать этот день публично из-за рисков насилия и отсутствия гарантий защиты со стороны государства", – говорится в заявлении.
По словам омбудсмена, особенно тревожными были события прошлого года во время недели Tbilisi Pride , когда лидеры и другие члены крайне правых групп прямо и публично призывали к насилию в отношении членов сообщества ЛГБТ+.
"Пятого июля 2021 года, в день "Марша достоинства", правоохранителям не удалось предотвратить масштабное нападение этих насильственных групп на журналистов и правозащитников, в результате чего несколько человек получили серьезные телесные повреждения", – отметила Ломджария.
При этом, как отметила народный защитник, хотя представители сообщества ЛГБТ+ стали заметнее с годами, а дискриминационные настроения в обществе снизились, этот процесс не сопровождается последовательной и продуманной государственной политикой.
"Более того, правовое бездействие государства поощряет неравенство среди ЛГБТ+ практически во всех сферах общественной жизни, не улучшает качество их жизни и делает их уязвимыми для насилия и дискриминации", – говорится в заявлении.
Изменение ситуации народный защитник видит в своевременном, эффективном расследований преступлений на почве ненависти. Ломджария также призвала чиновников делать публичные заявления, которые будут способствовать повышению осведомленности населения о равенстве.
Накануне представители дипмиссий, аккредитованных в Грузии, сделали заявление, в котором призвали власти страны принять решительные меры для защиты прав ЛГБТК+ сообщества.