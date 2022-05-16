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Дипмиссии в Грузии призывают власти сделать все для защиты ЛГБТК+ граждан

Дипмиссии в Грузии призывают власти сделать все для защиты ЛГБТК+ граждан

Государственная политика и практика должны соответствовать как международным обязательствам Грузии, заявили западные дипломаты 16.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-16T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Для защиты прав ЛГБТК+ в Грузии необходимо принять решительные меры, говорится в совместном заявлении ООН, Представительства ЕС в Грузии, а также 28 посольств и Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии.Международный день борьбы с гомофобией отмечается 17 мая. В Грузии этот день сопровождается стычками защитников прав ЛГБТ с радикальными группировками. В тот же день в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Он был основан в 2013 году, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии, тогда пострадали около 30 человек.Авторы заявления выражают сожаление, что, как и в предыдущие годы, соображения безопасности не позволяют гражданам Грузии открыто выражать солидарность с сообществом ЛГБТК+ и громко говорить о том, что они против гомофобии, бифобии и трансфобии."Мы хотели бы подчеркнуть, что правительство Грузии обязано защищать право на мирные собрания, предотвращать дискриминацию и насилие, а также обеспечивать возможность граждан открыто и публично праздновать IDAHOBIT с должным учетом их прав и безопасности", - отмечено в заявлении.В то же время в заявлении отмечено, что от внимания международных организаций не ускользнуло, что несколько участников событий 5 июля 2021 года, помешавших проведению марша достоинства, осуществивших насилие в отношении ЛГБТК+ людей и представителей СМИ были приговорены к тюремному заключению.Православную святыню доставят в Грузию ко Дню святости семьи >>"Мы призываем власти привлечь к ответственности всех зачинщиков и виновников насилия", - отмечено в заявлении.Авторы заявления заявляют, что государственная политика и практика должны соответствовать как международным обязательствам Грузии, так и упомянутым социальным изменениям.Среди подписавших заявления посольств - дипломаты из Австрии, США, Новой Зеландии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Эстонии, Японии, Ирландии, Израиля, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Словении, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Хорватии.Трагические события 5 июля начались после того, как представители ЛГБТ-сообщества заявили о проведении акции. Акция не состоялась и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ - они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Не обошлось без инцидентов и 6 июля. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.Грузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества >>Всего в эти дни был задержан 31 человек, 27 из них – за расправу над журналистами и операторами.Первый приговор по делу был вынесен 17 марта. К этому времени суд признал виновными 21 человека, 20 из которых получили тюремные сроки, а один был оштрафован.

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