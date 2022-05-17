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Переводы из России в Грузию выросли в четыре раза - эксперт рассказал о причинах
Переводы из России в Грузию выросли в четыре раза - эксперт рассказал о причинах
Переводы из России в апреле составили 43,2% от общего объема денежных поступлений из-за рубежа 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T22:08+0400
2022-05-17T22:08+0400
2022-05-17T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В апреле 2022 года в Грузию из России было перечислено 133 миллиона долларов, что на 298,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Переводы из России в апреле составили 43,2% от общего объема денежных поступлений из-за рубежа в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем.Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что такой рост денежных переводов из РФ можно было ожидать.По его словам, до последнего денежные переводы из России сокращались из месяца в месяц и еще два месяца назад Россия занимала лишь третье место по абсолютным объемам после Италии и США, но уже в апреле она вышла на первое место и почти на 100 миллионов долларов опередила итальянское направление.Эксперт затруднился спрогнозировать, насколько долго продлится эта тенденция."Скорее всего, это краткое или среднесрочное явление. Это не может бесконечно продолжаться. Потому что основные доноры денежных средств - это были мигранты из Грузии, которые обосновались в России и пересылали денежные средства оставшимся на родине членам семьи. А в данной ситуации - это перечисления лиц, которые на определенное время удалились из активной экономической жизни России", - сообщил Арчвадзе.Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика >>По его оценке, если коррелировать тенденцию последних месяцев, из 133 миллионов долларов, которые были переведены из РФ в Грузию в апреле, на долю грузинских мигрантов приходится не более 20 миллионов долларов."Это наиболее оптимистичный высокий показатель, остальная сумма приходится на граждан России, которые в силу известных обстоятельств были вынуждены покинуть свою страну на определенное время", - заявил Арчвадзе.Всего в апреле денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем выросли на 58,8% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 308,1 миллиона долларов.
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грузия, экономика, новости, россия, денежные переводы
Переводы из России в Грузию выросли в четыре раза - эксперт рассказал о причинах
22:08 17.05.2022 (обновлено: 22:52 17.05.2022)
Переводы из России в апреле составили 43,2% от общего объема денежных поступлений из-за рубежа
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В апреле 2022 года в Грузию из России было перечислено 133 миллиона долларов, что на 298,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Переводы из России в апреле составили 43,2% от общего объема денежных поступлений из-за рубежа в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем.
Эксперт по экономическим вопросам, профессор Сосо Арчвадзе считает, что такой рост денежных переводов из РФ можно было ожидать.
"Многие россияне приехали в Грузию, и значительная их часть – люди выше среднего достатка. Я бы не сказал, что слишком богатые, олигархи, но люди, за которыми числится определенный финансовый задел благополучия, и они намереваются или остаться в Грузии и вести свой бизнес из Грузии, или просто вынесли свои денежные средства до того времени, пока успокоится ситуация и санкции против России в какой-то степени ослабнут" - заявил Арчвадзе Sputnik Грузия.
По его словам, до последнего денежные переводы из России сокращались из месяца в месяц и еще два месяца назад Россия занимала лишь третье место по абсолютным объемам после Италии и США, но уже в апреле она вышла на первое место и почти на 100 миллионов долларов опередила итальянское направление.
Эксперт затруднился спрогнозировать, насколько долго продлится эта тенденция.
"Скорее всего, это краткое или среднесрочное явление. Это не может бесконечно продолжаться. Потому что основные доноры денежных средств - это были мигранты из Грузии, которые обосновались в России и пересылали денежные средства оставшимся на родине членам семьи. А в данной ситуации - это перечисления лиц, которые на определенное время удалились из активной экономической жизни России", - сообщил Арчвадзе.
По его оценке, если коррелировать тенденцию последних месяцев, из 133 миллионов долларов, которые были переведены из РФ в Грузию в апреле, на долю грузинских мигрантов приходится не более 20 миллионов долларов.
"Это наиболее оптимистичный высокий показатель, остальная сумма приходится на граждан России, которые в силу известных обстоятельств были вынуждены покинуть свою страну на определенное время", - заявил Арчвадзе.
Всего в апреле денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем выросли на 58,8% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 308,1 миллиона долларов.