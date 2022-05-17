https://sputnik-georgia.ru/20220517/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu--novaya-statistika-266686863.html

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию – новая статистика

Россия после нескольких месяцев перерыва вернула себе место лидера по денежным переводам в Грузию 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T09:01+0400

2022-05-17T09:01+0400

2022-05-17T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-апрель 2022 года вырос на 23,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 853,5 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером вновь является Россия, которая несколько месяцев уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 204,3 миллиона долларов – 23,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Сколько валюты прислали в Грузию в апрелеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в апреле 2022 года выросли на 58,8% по сравнению с апрелем прошлого года и составили 308,1 миллиона долларов.В апреле из России перечислено 133 миллиона долларов – 43,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в апреле 2022 года денежных переводов поступило на 298,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ апреле из Грузии за границу перевели 25,4 миллиона долларов, что на 1,5% меньше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За первые четыре месяца 2022 года из Грузии за границу перевели 99,4 миллиона долларов, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2021 года.

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грузия, экономика, новости, денежные переводы, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"