https://sputnik-georgia.ru/20220517/rossiya-otmenila-ogranicheniya-na-vezd-v-gruziyu-cherez-sukhoputnoyu-granitsu-266714619.html

Россия отменила ограничения на въезд в Грузию через сухопутную границу

Россия отменила ограничения на въезд в Грузию через сухопутную границу

Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T22:46+0400

2022-05-17T22:46+0400

2022-05-17T22:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Отменены антиковидные ограничения на пересечение границы из России в Грузию. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации во вторник.Изменения внесены в распоряжение правительства России от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.Число туристов из России в Грузии выросло почти в шесть раз >>Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, грузия, новости, общество, ограничения из-за коронавируса