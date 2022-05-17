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Россия отменила ограничения на въезд в Грузию через сухопутную границу
Россия отменила ограничения на въезд в Грузию через сухопутную границу
Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T22:46+0400
2022-05-17T22:46+0400
2022-05-17T22:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Отменены антиковидные ограничения на пересечение границы из России в Грузию. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации во вторник.Изменения внесены в распоряжение правительства России от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.Число туристов из России в Грузии выросло почти в шесть раз >>Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, новости, общество, ограничения из-за коронавируса
Россия отменила ограничения на въезд в Грузию через сухопутную границу
22:46 17.05.2022 (обновлено: 22:49 17.05.2022)
Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik.
Отменены антиковидные ограничения на пересечение границы из России в Грузию. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале
правовой информации во вторник.
Изменения внесены в распоряжение правительства России от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
Согласно документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.
Кроме того, в целом был открыт выезд через морские и воздушные пункты пропуска.