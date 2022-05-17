https://sputnik-georgia.ru/20220517/vspyshka-tyazhelogo-gepatita-sredi-detey--chto-eto-za-bolezn-i-est-li-sluchai-v-gruzii-266696265.html

Вспышка острого гепатита среди детей – что это за болезнь и есть ли случаи в Грузии?

Вспышка острого гепатита среди детей – что это за болезнь и есть ли случаи в Грузии?

Исследования показали, что заболевание начинается с простых симптомов, характерных простуде 17.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-17T14:22+0400

2022-05-17T14:22+0400

2022-05-17T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. В Грузии не зафиксирован ни один случай острого гепатита неизвестного происхождения среди детей, заявил руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.В октябре 2021 года в США, Великобритании и Испании был зарегистрирован ряд случаев заболевания детей тяжелым гепатитом неизвестного происхождения. Были случаи тяжелого течения заболевания, когда детям пришлось пересадить печень, несколько пациентов скончались.Медик подчеркнул, что с 1 октября по сей день выявлено всего 450 случаев, соответственно, говорить о начале новой волны вируса гепатита неизвестного происхождения не приходится. В основном вирус встречается среди детей в возрасте до пяти лет, однако зафиксированы случаи и среди подростков до 16 лет."Ни один случай из этих 450 фактов не относится к стандартному, классическому вирусу гепатита. В 75% случаев был выявлен аденовирус и в 20% – коронавирус", – отметил Чхаидзе.На сегодняшний день пока нет ответа, что именно стало причиной вспышки нового вида гепатита, говорит врач. Однако существует несколько версий. По одной из них, новый гепатит вызван мутированным аденовирусом, который до сих пор не считался опасным для печени, однако после мутации начал этот орган повреждать.Также есть версия, что определенную роль сыграл коронавирус и заболевание развилось в результате перенесенной инфекции, которая изменила иммунный ответ организма и на этом фоне аденовирус повредил печень. Специалисты продолжают исследовать данные случаи и вести наблюдение.Группа специалистов из Великобритании назвала в качестве возможных факторов повышенную восприимчивость детей раннего возраста к аденовирусной инфекции вследствие низкого уровня циркуляции аденовирусов во время пандемии COVID-19, либо потенциальное появление нового аденовируса, либо сочетание инфекций аденовируса и вируса SARS-CoV-2. Эти гипотезы нуждаются в дальнейшем изучении, отмечают специалисты.Чхаидзе пояснил, что пик этих случаев пришелся на апрель этого года. С апреля случаи начали уменьшаться. По словам Чхаидзе, большая часть этих случаев протекает легко и не нуждается в особом лечении или медикаментах.В Грузии, в частности, в Батуми проводят трансплантацию печени среди пациентов старше 5 лет. Что же касается пациентов младше пяти лет, то такой практики у Грузии пока нет, сказал Чхаидзе.Отсутствие аппетита, желтые белки глаз, сильная слабость, чувство тошноты, помутнение сознания и другие симптомы выявлены у пациентов с новым острым гепатитом. При этом исследования показали, что заболевание начинается с простых симптомов, характерных простуде.Острый гепатит – это острое воспаление печени. Он может быть вызван как инфекцией, так и не связанными с инфекцией факторами. Существуют три основных вида острого вирусного гепатита: гепатит A, B и C. Вирусные гепатиты D и E встречаются реже, особенно в странах с высоким уровнем дохода.

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иване чхаидзе, грузия, общество, новости, великобритания, сша, испания, здоровье, дети, здравоохранение в грузии