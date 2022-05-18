https://sputnik-georgia.ru/20220518/grazhdanina-latvii-v-gruzii-razveli-na-34-tysyachi-evro-266716123.html

Гражданина Латвии в Грузии "развели" на 34 тысячи евро

Гражданина Латвии в Грузии "развели" на 34 тысячи евро

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения для обвиняемого 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T10:56+0400

2022-05-18T10:56+0400

2022-05-18T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала мужчину по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, жертвой которых стал гражданин Латвии, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе расследования выяснилось, что члены преступной группы действовали от имени Eurobank Cyprus. Они связались по телефону с гражданином Латвии, который в прошлом стал жертвой онлайн-торговли. Ему пообещали вернуть потерянные средства, а также получить дополнительную прибыль. В обмен он зачислил на счет обвиняемого около 34 тысяч евро.После этого обвиняемый, для легализации незаконного дохода, разместил около 20 тысяч лари, на своем личном счете и стал распоряжаться суммой в личных целях.Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков >>Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии задержали обвиняемого 16 мая. Ему было предъявлено обвинение в "Мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", а также в "Легализации незаконных доходов" (отмывание денег). Преступление наказывается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения для обвиняемого.Расследование дела с целью выявления и разоблачения членов преступной группы, а также других лиц, занимающихся аналогичной деятельностью продолжается.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии