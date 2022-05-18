https://sputnik-georgia.ru/20220518/gvaramiya-khotel-obankrotit-telekanal-rustavi-2--vitse-premer-gruzii-266728935.html

Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии

Гварамия хотел обанкротить телеканал "Рустави 2" – вице-премьер Грузии

Гварамия как гендиректор "Рустави 2" был занят "выкачиванием" быстрыми темпами принадлежащих компании средств в основанную им же частную компанию, заявила... 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T15:50+0400

2022-05-18T15:50+0400

2022-05-18T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Главной целью гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия было банкротство телеканала "Рустави 2", заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани.Гварамия признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Адвокаты намерены обжаловать решение в апелляционном суде.По ее словам, Гварамия как гендиректор "Рустави 2" был занят "выкачиванием" быстрыми темпами принадлежащих компании средств в основанную им же частную компанию. Это происходило в то время, когда права на нее заявил прежний владелец – Кибар Халваши."Решением суда уголовное преступление подтвердилось, он приговорен к наказанию. У него есть конституционное право обжаловать этот приговор", – отметила Цулукиани.Если кто-то не согласен с решением суда, то может его обжаловать, и разговоры о политическом решении являются абсурдными, заявил, в свою очередь, депутат от парламентского большинства, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили."Все должны уважать существующие в правовом государстве правила, все должны уважать решение суда. Безусловно, никого не радует, когда человека могут лишить свободы. Однако, когда конкретное лицо совершает соответствующие действия, он должен ждать предусмотренного законом реагирования", – сказал Оханашвили.Детали делаСогласно материалам дела, Гварамия, в ущерб интересам "Рустави 2", создал условия для получения компанией его друзей "Интер медиа плюс" многомиллионной прибыли. Именно с этой компанией в январе 2015 года было оформлено соглашение, которое предоставляло ей право на размещение рекламы в эфире телеканала.С января по август 2015 года Гварамия требовал от "Интер медиа плюс" 90-95% дохода от проданного рекламного времени, а после того, как 5 августа Халваши заявил о своих правах на телеканал, от "Интер медиа плюс" начали требовать лишь минимально необходимые для существования "Рустави 2" суммы.В результате доход "Рустави 2" от аналогичных услуг в 2015 году оказался на 6 763 509 лари меньше, чем годом ранее. По этому эпизоду в качестве наказания суд обязал Гварамия выплатить штраф в размере 50 тысяч лари.Тюремное наказание Гварамия получил по второму эпизоду дела. Речь идет о покупке дорогого автомобиля. Прокуратура заявила, что в феврале 2019 года Гварамия выбрал в "Центре порше" для себя и своей семьи Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро в обмен на размещение рекламных роликов компании в эфире "Рустави 2".Эта операция была проведена через доверенное лицо Гварамия и вопреки законным интересам телекомпании. Помимо этого бартера Гварамия пообещал в дальнейшем размещать на телеканале рекламные ролики "Центра порше" по заниженной цене через рекламное агентство "Проэско медиа".Согласно грузинскому законодательству, самое строгое наказание поглощает менее строгое, соответственно, Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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грузия, политика, новости, анри оханашвили, тея цулукиани, ника гварамия