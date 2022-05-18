https://sputnik-georgia.ru/20220518/mezhdunarodnyy-forum-po-vysshemu-obrazovaniyu-v-2023-godu-sostoitsya-v-gruzii-266706054.html

Международный форум по высшему образованию в 2023 году состоится в Грузии

Международный форум по высшему образованию в 2023 году состоится в Грузии

В форуме примут участие руководители 55 агентств обеспечения качества образования из 32 стран Европы 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T09:56+0400

2022-05-18T09:56+0400

2022-05-18T09:56+0400

грузия

новости

общество

национальный центр развития качества образования

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ежегодный международный форум Европейской ассоциации гарантии качества высшего образования (ENQA) состоится в Грузии в 2023 году, говорится в сообщении министерства образования и науки.Совет управления ассоциации принял данное решение из-за успешной деятельности Национального центра развития качества образования при Минобразовании Грузии.В форуме примут участие руководители 55 агентств обеспечения качества образования из 32 стран Европы. К форуму также подключатся сотрудники агентств обеспечения качества, члены Европейского реестра гарантии качества образования (EQAR), Ассоциации европейских университетов, Ассоциации европейских студентов и так далее.Мониторинг исполнения рекомендаций группы экспертов ENQA в Национальном центре развития качества образования осуществился в 2021 году.По оценке экспертов, все рекомендации выполнены, чем качество обеспечения качества высшего образования в Грузии значительно выросло в отношении с едиными стандартами и принципами обеспечения качества образования европейского пространства.В Грузии высшее образование получают 17,5 тысячи иностранцев >>По решению совета ENQA Национальный центр развития качества образования в апреле 2019 года получил статус полного члена ассоциации сроком на пять лет, поскольку страна полностью удовлетворяет основные критерий членства в данной ассоциации.Европейская ассоциация гарантии качества высшего образования – некоммерческая организация, осуществляющая независимый контроль учебных заведений.Ассоциация была основана в 2000 году в Хельсинки странами-участниками Болонского соглашения под названием "Европейская сеть гарантии качества высшего образования" (European Network for Quality Assurance in Higher Education).В 2004 году слово Network в названии было изменено на Association. Членство в ассоциации открыто для всех агентств контроля качества образования в странах, подписавших Болонскую декларацию.

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грузия, новости, общество, национальный центр развития качества образования, образование в грузии