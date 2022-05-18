https://sputnik-georgia.ru/20220518/myaso-v-gruzii-budut-prodavat-s-qr-kodami-266721145.html

Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодами

Мясо в Грузии будут продавать с QR-кодами

Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного телефона 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T12:14+0400

2022-05-18T12:14+0400

2022-05-18T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. С сегодняшнего дня на рынках Грузии можно встретить мясо с QR-кодами, с помощью которых покупатели смогут узнать пол, возраст, дату закалывания, условия хранения и срок годности продукции, говорится в пресс-релизе Национального агентства продовольствия.Потребители смогут получить информацию о животных с помощью мобильного телефона.Данное новшество вводится по инициативе Национального агентства продовольствия при поддержке проекта электронной системы идентификации-регистрации животных Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO).Для внедрения данного новшества, Национальное агентство продовольствия оснастит скотобойни страны соответствующей техникой, а персонал пройдет соответствующие тренинги.По словам главы Национального агентства продовольствия Васила Басиладзе, размещение мяса на рынке с QR-кодами – это апробированная практика в развитых странах, и теперь она уже доступна в Грузии.Согласно действующему законодательству Грузии, этикетирование мяса обязательно, однако вместе с этим отныне на продукте будет размещен и QR-код. С его помощью потребители через специальное мобильное приложение смогут получить дополнительную информацию о животном (визуальные данные, дата, когда было зарезано животное, место скотобойни и так далее).Согласно требованиям ЕС, Национальное агентство продовольствия Грузии с 2012 года осуществляет процесс идентификации животных, а с 2017 года происходит внедрение электронной программы регистрации животных и единой базы данных, что помогло улучшить и вести учет, отмечают в ведомстве.Что мы едим? На скотобойнях Грузии выявили нарушения гигиены>>Главной целью новшества является защита прав потребителей и внедрение европейского стандарта в продаже мяса. Новая инициатива также поможет избежать правонарушений. Инспекторы агентства довольно часто выявляют партии просроченного и непригодного мяса.В агентстве считают, что в том случае, если потребители перед покупкой мяса потребуют соответствующий знак качества или используют мобильное приложения для проверки, случаи правонарушений снизятся.

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грузия, новости, общество, что мы едим?