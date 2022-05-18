https://sputnik-georgia.ru/20220518/odnokletochnye-ne-dolzhny-byt-parlamentariyami---vashadze-266732295.html

"Одноклеточные не должны быть парламентариями" - Вашадзе

"Одноклеточные не должны быть парламентариями" - Вашадзе

После ареста Гварамия часть грузинской оппозиции заявила о намерении отказаться от депутатских мандатов 18.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-18T19:01+0400

2022-05-18T19:01+0400

2022-05-18T19:12+0400

парламент грузии

грузия

политика

новости

ника гварамия

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе резко раскритиковал оппозиционных депутатов, которые заявили о намерении отказаться от своих мандатов. Такие заявления оппозиционеры начали делать после обвинительного приговора основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия. Суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари и отправил в тюрьму на три с половиной года.При этом Вашадзе отметил, этот вопрос не был поставлен лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Оппозиция в раздумьях: ждет ли Грузию новая волна протеста>>"Это ложь, и пусть уходит тот, кто хочет. Этот вопрос не был поставлен… Как же они надоели разговорами о второстепенных вопросах!" - добавил Вашадзе.На данный момент у правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" 84 мандата из 145. Уход оппозиции повлияет лишь на возможность вносить конституционные поправки, в остальном парламент продолжит работу в обычном режиме, даже если все оппозиционеры откажутся от мандатов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парламент грузии, грузия, политика, новости, ника гварамия, георгий вашадзе